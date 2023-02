Nach einem harten Jahr 2022 verspürten Technologie-Aktien zuletzt wieder Aufwind. Dass Anleger zum Jahresbeginn 2023 vermehrt Hoffnung in die digitalen Vorreiter setzten, verrät auch die jüngste Auswertung, die die Social-Trading-Plattform Wikifolio für DAS INVESTMENT erstellt hat: Technologie-Titel wie Microsoft, Netflix oder der Digitalmarketing-Spezialist Perion Network zählten im Januar zu den beliebtesten Aktien auf der Plattform.

Und auch Nvidia. Über das US-amerikanische Unternehmen mit Fokus auf Grafikkarten, KI-gesteuerte Software und Robotik sagt Orkan Kuyas, bei Wikifolio unter dem Namen „Anlegerliebling“ aktiv: „Nvidia bleibt der beste Grafikkartenproduzent der Welt - auch wenn es aktuell Probleme gibt und auch das Ethereum-Mining nicht mehr attraktiv ist." Kuyas spielt auf das eingebrochene Geschäft mit Mining-Grafikkarten an, das Nvidia nach einer technischen Änderung auf der Ethereum-Blockchain verzeichnete. Kuyas ist sich dennoch sicher: „Langfristig gehe ich bei Nvidia von steigenden Kursen aus.“

Nvidia erneut unter den Top Ten

Auch Händler Christian Jagd, der mit seinem Wikifolio „Intelligent Matrix Trend“ in Nvidia investiert hat, hebt die Perspektive der Aktie hervor: „Nvidia ist auf dem aktuellen Niveau in meinen Augen durchaus als langfristiges Investment zu empfehlen. Man ist mit seinen Halbleitern in vielen Zukunftsmärkten wie autonomes Fahren, Chips für das Cloudcomputing oder auch KI- Anwendungen hervorragend positioniert und nimmt technologische Spitzenpositionen ein.“

Neben Technologie-Unternehmen, zu denen auch Online-Handelsspezialisten wie Zalando und Mercado Libre aus Uruguay zählen, konnte ebenfalls die Münchener Rück bei Wikifolio punkten. Der Dax-notierte Rückversicherer gilt als stabil in seinem Geschäft und als verlässlicher Dividenden-Zahler.

Erster unter den Anlegerlieblingen war zuletzt die Commerzbank. Das Geldinstitut war schon einmal in der ersten Riege des Dax vertreten. Nach einigen Jahren im M-Dax spricht aktuell vieles dafür, dass die Commerzbank im März erneut in den Dax 40 aufsteigen könnte. Als weiterer Favorit für den Dax 40 wird Rheinmetall gehandelt, das bei Wikifolio-Händlern ebenfalls hoch im Kurs stand. Das Papier des Rüstungs- und Fahrzeugherstellers ist angesichts diverser geopolitischer Spannungsherde aktuell gefragt.

In unserer Bilderstrecke findest Du die zehn beliebtesten Titel samt der wichtigsten Kennzahlen. Geordnet sind sie nach ihrem „Popularitätszuwachs“: Bei diesen Aktien überwogen die Käufe besonders deutlich die Verkäufe.

Über Wikifolio

Auf der Investment-Plattform Wikifolio können Nutzer ihre Anlagestrategien einem breiten Publikum zugänglich machen, meist handelt es sich dabei um Aktien-Strategien. Die Muster-Portfolios werden als sogenannte „Wikifolios“ auf der Plattform hinterlegt. Bei Interesse lässt sich – per Zertifikat und über Partner-Unternehmen – in die Strategien auch investieren.