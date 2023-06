Wikifolio nennt sich selbst eine „Social-Trading-Plattform“. Auf ihr können Investment-Interessierte sich Tipps von anderen Anlegern holen oder auch ihre eigenen Strategien vorstellen. Die Musterportfolios nennen sich dort „Wikifolios“. Wenn genügend Interesse an einer Strategien besteht, lässt sich in einzelne Wikifolios auch investieren – über Partnerhäuser und per Zertfikat.

In unserer Chartstrecke stellen wir vor, welche Einzelaktien die Wikifolio-Trader zuletzt besonders häufig in ihre Portfolios geholt haben. Konkret wurde gemessen, bei welchen Titeln die Käufe die Verkäufe im Messzeitraum am deutlichsten überwogen haben („Popularitätswachstum“). Platz 6 ist aufgrund der Punktegleichheit gleich dreimal belegt, daher starten wir mit Platz 8.

Mit Blick auf die Aktie von Super Micro kommentiert der aktive Wikifolio-Trader Vladimir Geist:

„Die Zusammenarbeit zwischen Super Micro und Nvidia ist wie eine strategische Allianz in der Welt der Hochleistungsrechner und künstlichen Intelligenz. Nvidia, ein Schwergewicht in der Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs), stellt die neuesten und leistungsfähigsten Chips bereit. Super Micro, bekannt für seine Fähigkeit, schnell Innovationen zu integrieren, nimmt diese hochmodernen Chips und baut sie in seine Server und Computersysteme ein. Diese Kombination hat Super Micro zu einem wichtigen Akteur in diesem Marktsegment gemacht.“ Und weiter: „Dieser strategische Ansatz, der auf enger Zusammenarbeit und schneller Integration von Innovationen basiert, gibt Super Micro einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten.“