Das Unternehmen Wikifolio Financial Technologies betreibt eine Plattform, die all jenen einen Raum gibt, die sich für Geldanlage interessieren. Nutzer können dort Musterportfolios („Wikifolios“) anlegen, in denen sie ihre Investmentstrategien öffentlich machen. Alternativ lassen sich auf der Plattform auch Anregungen holen oder Tipps mit der Community austauschen. Im Gros der Fälle stehe dabei Aktien im Fokus. Stößt eine bei Wikifolio hinterlegte Strategie auf besonderes Interesse, lässt sie sich auch investierbar machen – über Partnerunternehmen mittels Zertifikat.

Auf diese Weise hat Wikifolio schon einige Investmenttalente hervorgebracht, die nicht nur innerhalb der Wikifolio-Gemeinschaft, sondern auch hinaus Bekanntheit erlangten. Verschiedentlich sind aus Wikifolio-Strategien auch Investmentfonds hervorgegangen - wie im Falle der Wikifolio-Trader Philipp Haas und Lukas Spang, die jeweils eine zunächst auf Wikifolio beliebte Strategie im Nachgang in eine Fondshülle gegossen haben.

Pro Tag werden in Wikifolio-Strategien rund laut Auskunft der Betreiber rund 20.000 bis 40.000 Handelsgeschäfte (Trades) durchgeführt. Bei den meisten handelt es sich um Aktiengeschäfte.

Besonders beliebte Titel

Im Rahmen einer Kooperation mit DAS INVESTMENT gibt Wikifolio einmal pro Monat einen Einblick, für welche Aktien sich seine Nutzer zuletzt besonders interessierten. Der „Popularitätszuwachs“ bezeichnet dabei die Netto-Auswahl bestimmter Aktien – also die Anzahl der Male, die eine bestimmte Aktie in Wikifolios hineingekauft wurde abzüglich der wieder verkauften Titel.

Die beliebtesten Aktien des Monats September stellen wir in einer Chartstrecke vor.

Mit Blick auf das in den Top Ten vertretene US-Unternehmen Arm Holdings ADR sagt Wikifolio-Trader Christian Scheid, der das Wikifolio „Special Situations“ betreibt:

Der Börsengang des Jahres verlief glanzvoll: Nachdem die Aktien des Chipdesigners Arm mit 51 Dollar am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt wurden, startete der Handel bei 56,10 Dollar. Am Ende des Handelstages standen sogar 63,59 Dollar zu Buche, was einem satten Plus von 24,7 Prozent entspricht. Was die Bewertung betrifft, sind sich fast alle Experten einig: Mit einem KGV von knapp 100 und einem KUV von etwa 20 sind die Kennziffern absurd hoch. Daher allenfalls für kurze Trades interessant.

Trader Reiner Waldhauser, Wikifolio „Börsentitanen“, sagt über die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH: