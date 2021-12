Ohne Japan Diese 10 Asien-Aktienfonds laufen 2021 am besten

Omikron-Angst? Immobilienkrise in China? Trotz aller Unwägbarkeiten legten Asiens Börsen in den vergangenen Tagen wieder deutlich zu. Auch die Strategen der Fondsanbieter sehen weiterhin Rendite-Chancen. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen die zehn Asien-Aktienfonds, die 2021 vorne liegen.