Ranking zeigt die Topseller Diese 10 Boutiquen-Fonds haben 2022 das meiste Geld eingesammelt

Fondsgesellschaften, die nicht zu einem großen Finanzkonzern gehören, sammelten im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden Euro von Anlegern ein. Welche Fonds besonders beliebt waren, zeigt ein Ranking der Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds. Wir stellen die 10 Sieger vor.

Ausstellungsbereich bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway: Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett ist bei den Managern der Top-Boutiquenfonds beliebt.

Auch an Fondsboutiquen ging das schwierige Börsenjahr 2022 nicht spurlos vorüber. Allen Marktturbulenzen zum Trotz verzeichneten konzernunabhängige Fondsanbieter zwar Zuflüsse von 2,5 Milliarden Euro. Das genügte allerdings nicht, um Kursverluste wettzumachen. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Gesamtvolumen aller Boutiquenfonds von mehr als 160 Milliarden Euro auf 141 Milliarden Euro. Das geht aus einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Pro Boutiquenfonds hervor.

Die höchsten Zuflüsse gab es demnach unterm Strich mit 3 Milliarden Euro bei Mischfonds. Aktienfonds flossen im Gesamtjahr 0,8 Milliarden Euro zu. Bei Anleiheprodukten verzeichnete Pro Boutiquenfonds dagegen Abflüsse von 0,9 Milliarden Euro. Alternative Fonds kamen auf ein Minus von 0,4 Milliarden Euro.

Top-Boutiquen: DJE überholt Flossbach von Storch

Einen Wechsel an der Spitze gab es bei den absatzstärksten Fondsboutiquen: So belegt der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch mit Zuflüssen von 632 Millionen Euro nur noch Platz zwei. Auf 961 Millionen Euro kommt der neue Sieger DJE Kapital. Rang drei belegt Antecedo Asset Management aus Bad Homburg mit Zuflüssen von knapp 566 Millionen Euro.

Insgesamt sind in Deutschland 1.046 Boutiquenfonds für den Vertrieb zugelassen. Mit Neuauflagen hielten sich die Anbieter der Erhebung zufolge im vergangenen Jahr zurück. Insgesamt kamen 45 neue Fonds auf den Markt. Auf das größte Volumen unter den neuen Strategien kommt mit 91 Millionen Euro der Fonds Diversified Ideas aus dem Hause Universal-Investment.

Welche Boutiquen die Fonds mit den höchsten Zuflüssen stellen, zeigen wir in unserer Chart-Strecke auf den folgenden Seiten:

Platz 10: Value Intelligence ESG

ISIN: DE000A2DJT49



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Auflegung: 10.05.2017



Fondsvermögen: 214 Mio. Euro



Mittelflüsse im Jahr 2022: 151,5 Mio. Euro



Wertentwicklung 1 Jahr: 0,6%



Wertentwicklung 5 Jahre: 34,4%

Volatilität 5 Jahre: 9,3%



Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,63

Kurzbeschreibung: Der Value Intelligence ESG ist ein Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien. Dem Anbieter zufolge variiert die Aktienquote zwischen 25 und 100 Prozent. Ausschlaggebend sei, ob das Team genügend unterbewertete Unternehmen finde, die den Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien genügten. Angewendet werden verschiedene ESG-Filter, darunter etwa Ausschlusskriterien. Neben Aktien können auch andere Assetklassen wie Anleihen und physisches Gold in den Fonds aufgenommen. Fondsadvisor ist Stefan Rehder.

Die Fondsdaten stammen von FWW, Onvista sowie von den Fondsgesellschaften (Stand: 26. Januar 2023).