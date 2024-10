in Fonds

Auch im dritten Quartal 2024 gab es Gegenwind auf dem Markt der Boutiquenfonds. Eine Auswertung von Pro Boutiquenfonds zeigt, welche zehn Fonds seit Jahresbeginn dennoch am meisten profitieren konnten.

Anhaltende Mittelabflüsse belasten den Fondsboutiquenmarkt – bereits das dritte Quartal in Folge. Da sich der Markt jedoch insgesamt positiv entwickelt, stieg das Gesamtvolumen der Fonds im Vergleich zum Vorquartal um 2 Milliarden Euro. Es liegt nun bei 153,8 Milliarden Euro. Besonders betroffen von den Mittelabflüssen waren auch diesmal Aktien- und Mischfonds, während Anleihen- und alternative Fonds zwar Zuwächse verzeichnen konnten, dadurch jedoch nicht die Verluste der anderen Assetklassen vollständig ausgleichen konnten.

Doch trotz dieses Gegenwinds gab es auch im vergangenen Quartal wieder einige Fonds, die profitieren konnten. 2,75 Milliarden Euro haben die Top-10-Fonds bisher in diesem Jahr an Neumitteln generiert, was laut Boutiquenfonds-Radar einem signifikanten Anstieg von 800 Millionen Euro im Vergleich zum Vorquartal entspricht.

Ein besonders bemerkenswerter Aufsteiger sei demnach der US Equity Fonds von Empureon, der sich erstmals in diesem Jahr einen Platz in dieser Liste sichern konnte. Der Bond Opportunities von Flossbach von Storch hat ebenfalls einen kleinen Sprung gemacht und sich vom dritten auf den zweiten Platz verbessert.

Platz 10: Phaidros Funds Balanced

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.09.2024: 129,8 Millionen Euro

