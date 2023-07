Aussichtsreiche Themen und Investmentstile Diese 10 ETFs bilden die aktuelle Bestenauswahl

Aussichtsreiche Anlagethemen oder interessante Anlagestile in einen ETF gegossen – nach solchen Produkten durchkämmt der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das Universum der hierzulande erhältlichen ETFs.

Einmal in jedem Quartal bringen die Analysten um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek alle ETFs, die in Frage kommen, in eine Rangfolge. Als „Topseller Select Strategie Offensiv“ kann in das Auswahlportfolio auch investiert werden. Im Quartal darauf analysieren die Kölner jeweils neu – und schichten bei Bedarf um.

Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top 10 ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Wie bereits im Vorquartal kommt das Thema „Robotik und Automatisierung“ darin doppelt vor.

Stichtag der Analyse ist der 30. Juni 2023.

Platz 10: Lyxor MSCI Future Mobility ESG

ISIN: LU2023679090

ISIN: LU2023679090

Fondsvolumen: 326 Mio. Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die im Bereich Zukunftsmobilität (z.B. Energiespeicher, autonome Fahrzeuge) tätig sind

Platz 9: Amundi S&P Global Luxury

ISIN: LU1681048630

ISIN: LU1681048630

Fondsvolumen: 623 Mio. Euro

Gesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem Luxussektor

Platz 8: Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB

ISIN: LU2198882362

ISIN: LU2198882362

Fondsvolumen: 202 Mio. Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.

Index-Mix: Große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern, die die Pariser Klimaziele unterstützen und ESG-Kriterien erfüllen

Platz 7: UBS ETF MSCI World SRI

ISIN: LU0629459743

ISIN: LU0629459743

Fondsvolumen: 4.225 Mio. Euro

Gesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI ESG-Ratings sowie ESG-Ausschlusskriterien

Platz 6: iShares DJ Global Titans 50

ISIN: DE0006289382

ISIN: DE0006289382

Fondsvolumen: 1.159 Mio. Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland AG

Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung

Platz 5: L&G Battery Value-Chain ETF

ISIN: IE00BF0M2Z96

ISIN: IE00BF0M2Z96

Fondsvolumen: 961 Mio. Euro

Gesellschaft: LGIM ETF Managers Limited

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Herstellung von Batterien beteiligt sind

Platz 4: iShares Automation & Robotics

ISIN: IE00BYZK4552

ISIN: IE00BYZK4552

Fondsvolumen: 3.136 Mio. Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung

Platz 3: L&G Global Robotics and Automation

ISIN: IE00BMW3QX54

ISIN: IE00BMW3QX54

Fondsvolumen: 939 Mio. Euro

Gesellschaft: LGIM ETF Managers Limited

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung

Platz 2: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary

ISIN: IE00BM67HP23

ISIN: IE00BM67HP23

Fondsvolumen: 137 Mio. Euro

Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)

Index-Mix: Zyklische Konsumgüteraktien aus dem MSCI World

Platz 1: First Trust Cloud Computing

ISIN: IE00BFD2H405

ISIN: IE00BFD2H405

Fondsvolumen: 277 Mio. Euro

Gesellschaft: First Trust Global Portfolios Management Limited

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Cloud Computing