Aussichtsreiche Themen und Investmentstile Diese 10 ETFs bilden die aktuelle Bestenauswahl

Wir stellen ein Auswahlportfolio von 10 vielversprechenden ETFs vor
Aussichtsreiche Anlagethemen oder interessante Anlagestile in einen ETF gegossen – nach solchen Produkten durchkämmt der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig das Universum der hierzulande erhältlichen ETFs.
Einmal in jedem Quartal bringen die Analysten um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek alle ETFs, die in Frage kommen, in eine Rangfolge. Als „Topseller Select Strategie Offensiv“ kann in das Auswahlportfolio auch investiert werden. Im Quartal darauf analysieren die Kölner jeweils neu – und schichten bei Bedarf um.
Das hauseigene RP-Scoring basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top 10 ist eine Auswahl aus 102 Produkten. Wie bereits im Vorquartal kommt das Thema „Robotik und Automatisierung“ darin doppelt vor.
Stichtag der Analyse ist der 30. Juni 2023.
Platz 10: Lyxor MSCI Future Mobility ESG
ISIN: LU2023679090
Fondsvolumen: 326 Mio. Euro
Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.
Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die im Bereich Zukunftsmobilität (z.B. Energiespeicher, autonome Fahrzeuge) tätig sind
Platz 9: Amundi S&P Global Luxury
ISIN: LU1681048630
Fondsvolumen: 623 Mio. Euro
Gesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem Luxussektor
Platz 8: Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB
ISIN: LU2198882362
Fondsvolumen: 202 Mio. Euro
Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.
Index-Mix: Große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern, die die Pariser Klimaziele unterstützen und ESG-Kriterien erfüllen
Platz 7: UBS ETF MSCI World SRI
ISIN: LU0629459743
Fondsvolumen: 4.225 Mio. Euro
Gesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Index-Mix: Aktien des MSCI World unter Berücksichtigung des MSCI ESG-Ratings sowie ESG-Ausschlusskriterien
Platz 6: iShares DJ Global Titans 50
ISIN: DE0006289382
Fondsvolumen: 1.159 Mio. Euro
Gesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland AG
Index-Mix: Aktien der 50 weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Platz 5: L&G Battery Value-Chain ETF
ISIN: IE00BF0M2Z96
Fondsvolumen: 961 Mio. Euro
Gesellschaft: LGIM ETF Managers Limited
Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Herstellung von Batterien beteiligt sind
Platz 4: iShares Automation & Robotics
ISIN: IE00BYZK4552
Fondsvolumen: 3.136 Mio. Euro
Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung
Platz 3: L&G Global Robotics and Automation
ISIN: IE00BMW3QX54
Fondsvolumen: 939 Mio. Euro
Gesellschaft: LGIM ETF Managers Limited
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Robotik und Automatisierung
Platz 2: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary
ISIN: IE00BM67HP23
Fondsvolumen: 137 Mio. Euro
Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)
Index-Mix: Zyklische Konsumgüteraktien aus dem MSCI World
Platz 1: First Trust Cloud Computing
ISIN: IE00BFD2H405
Fondsvolumen: 277 Mio. Euro
Gesellschaft: First Trust Global Portfolios Management Limited
Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Cloud Computing