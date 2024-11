ETFs erfreuen sich weiter großer Beliebtheit: Vor kurzem hat der europäische ETF-Markt zum ersten Mal in seiner Geschichte die Grenze von 2 Billionen Euro verwaltetem Vermögen überschritten.

In Deutschland ist das in diese Fonds investierte Vermögen von 135 Milliarden Euro in 2023 auf 168 Milliarden Euro in 2024 gestiegen. Zum Vergleich: 2015 waren es gerade einmal 10,3 Milliarden Euro.

Und auch ETF-Sparpläne werden immer gefragter: So ist in Kontinentaleuropa die Anzahl auf 10,8 Millionen gestiegen. Das ist ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wichtigster Markt ist nach wie vor ganz klar Deutschland mit 9,5 Millionen monatlichen Sparplan-Ausführungen.

Doch trotz eines wachsenden Marktes: Auch hier gibt es Gewinner und Verlierer. Nicht alle Produkte können laufend Zuflüsse verzeichnen. Wir zeigen deshalb auf den folgenden Seiten die insgesamt zehn ETFs mit den meisten Zu- und Abflüssen im dritten Quartal bei in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen ETFs. Die Zahlen stammen von Morningstar.

Platz 5 Abflüsse: Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Netto-Abflüsse: 622 Millionen Euro

Fondsgröße im dritten Quartal: 2.069 Millionen Euro

Kategorie: Aktien