Rund ein Viertel des Jahres 2025 ist bereits geschafft. An den weltweiten Börsen liefen die ersten drei Monate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eher schlecht. Insbesondere seit Anfang März korrigierten die großen Indizes stark. Ein Grund dafür: Donald Trump und die wiederholte Androhung und letztliche Umsetzung weltweiter Zölle.

Ein Sektor, der anfangs von der erneuten Trump-Präsidentschaft profitierte, gehört nun zu den großen Verlierern. Die Gewinner von gestern sind dabei die Verlierer von heute. Für welche ETFs 2025 bisher ein Fehlstart war, lesen Sie hier.

Wichtig: Wir haben dabei ausschließlich die Retail-Tranchen der ETFs berücksichtigt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen (Stand der Daten: 8. April 2025).

10. Vaneck Hydrogen Economy ETF

Sektor: Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt Auflegung: 26.03.2021

26.03.2021 Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management

Vaneck Asset Management ISIN: IE00BMDH1538

IE00BMDH1538 Performance YTD: -25,81%

Performance 3 Jahre: -73,52%

-73,52% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,00

-1,00 Sum. lfd. Kosten: 0,56%

0,56% Volatilität 1 Jahr: 38,21%

38,21% Volumen in Mio. EUR: 52

Kurzbeschreibung des ETFs: Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des MVIS Global Hydrogen Economy Index. Hierzu wendet der Fondsmanager in der Regel eine Nachbildungsstrategie an, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, darunter Aktien, American Depository Receipts (ADR), die von US-Banken ausgegebene handelbare Wertpapiere für ausländische Aktien darstellen, und Global Depository Receipts (GDR), welche ähnlich funktionieren, aber an internationalen Börsen außerhalb der USA und des Heimatlandes gehandelt werden. Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge im globalen Wasserstoffsegment erwirtschaften beziehungsweise von Brennstoffzellen- oder Industriegasunternehmen begeben werden.

9. Global X Hydrogen ETF

Sektor: Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt Auflegung: 07.02.2022

07.02.2022 Fondsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ISIN: IE0002RPS3K2

IE0002RPS3K2 Performance YTD: -28,68%

Performance 3 Jahre: -82,22%

-82,22% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,65

-0,65 Sum. lfd. Kosten: 0,60%

0,60% Volatilität 1 Jahr: 53,10%

53,10% Volumen in Mio. EUR: 4

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds bildet die Performance des Solactive Global Hydrogen v2 Index nach, indem er in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, das aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen sowie aus ADRs, die als von US-Banken ausgegebene Zertifikate den Handel ausländischer Aktien an amerikanischen Börsen ermöglichen, und GDRs, welche vergleichbare Instrumente für den Handel an internationalen Börsen außerhalb der USA und des Ursprungslandes darstellen, besteht. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Wasserstofftechnologie profitieren. Der ETF ist ein ESG-Fonds und bewirbt ökologische Merkmale, indem er sich durch die Nachbildung des Index auf Anlagen in Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff konzentriert.

8. Global X Genomics & Biotechnology ETF

Sektor: Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Auflegung: 02.11.2021

02.11.2021 Fondsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ISIN: IE00BM8R0N95

IE00BM8R0N95 Performance YTD: -29,03%

Performance 3 Jahre: -54,05%

-54,05% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,13

-1,13 Sum. lfd. Kosten: 0,50%

0,50% Volatilität 1 Jahr: 28,82%

28,82% Volumen in Mio. EUR: 7

Kurzbeschreibung des ETFs: Das Anlageziel besteht darin, Renditen zu generieren, die vor Gebühren und Aufwendungen, weitgehend der allgemeinen Preis- und Renditenentwicklung des Solactive Genomics v2 Index entsprechen. Der Index soll ein Engagement in börsennotierten Unternehmen bieten, die darauf ausgerichtet sind, von den Fortschritten in der Genomik und Biotechnologie zu profitieren.

7. Ark Innovation ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 12.04.2024

12.04.2024 Fondsgesellschaft: IQ EQ Fund Management (Ireland)

IQ EQ Fund Management (Ireland) ISIN: IE000GA3D489

IE000GA3D489 Performance YTD: -29,87%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,78%

0,78% Volatilität 1 Jahr: -

- Volumen in Mio. EUR: 39

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Beteiligungspapieren von Unternehmen, die an disruptiven Innovationen beteiligt sind. Dies sind Unternehmen, die von der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologischen Verbesserungen und wissenschaftlichen Fortschritten in den Bereichen Genomik, Automatisierung und Fertigung, Transport, Energie, KI und Werkstoffe, dem verstärkten Einsatz gemeinsam genutzter Technologien, Infrastrukturen und Dienstleistungen sowie von Technologien, die Finanzdienstleistungen effizienter machen, abhängen oder davon profitieren.

6. Sprott Uranium Miners ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 03.05.2022

03.05.2022 Fondsgesellschaft: Han-ETF Management

Han-ETF Management ISIN: IE0005YK6564

IE0005YK6564 Performance YTD: -30,43%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,08

-1,08 Sum. lfd. Kosten: 0,86%

0,86% Volatilität 1 Jahr: 32,56%

32,56% Volumen in Mio. EUR: 212

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds soll die Preis- und Renditeentwicklung des North Shore Sprott Uranium Miners Index vor Gebühren und Aufwendungen nachbilden. Der Index wurde entwickelt, um die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums aus börsennotierten Unternehmen zu messen, die sich mit dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Uran befassen und/oder physisches Uran und Uranlizenzen halten.

5. Wisdomtree Blockchain ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 07.09.2022

07.09.2022 Fondsgesellschaft: Wisdomtree Management Limited

Wisdomtree Management Limited ISIN: IE000940RNE6

IE000940RNE6 Performance YTD: -32,60%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,16

-0,16 Sum. lfd. Kosten: 0,53%

0,53% Volatilität 1 Jahr: 63,57%

63,57% Volumen in Mio. EUR: -

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Wisdomtree Blockchain Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die vornehmlich auf Blockchain- und Kryptowährungstechnologien ausgerichtet sind. Der Index schließt Unternehmen auf der Grundlage umweltbezogener, sozialer und Governance-Kriterien aus. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.

4. Sprott Junior Uranium Miners ETF

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Auflegung: 23.02.2024

23.02.2024 Fondsgesellschaft: Han-ETF Management Limited

Han-ETF Management Limited ISIN: IE00075IVKF9

IE00075IVKF9 Performance YTD: -35,03%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -1,05

-1,05 Sum. lfd. Kosten: 0,86%

0,86% Volatilität 1 Jahr: 41,26%

41,26% Volumen in Mio. EUR: 13

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds soll die Preis- und Wertentwicklung des Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index vor Gebühren und Aufwendungen nachbilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung messen, die im Abbau, an der Sondierung, an der Entwicklung und Produktion von Uran tätig sind und/oder physisches Uran und Uranlizenzen halten.

3. iShares Blockchain Technology ETF USD (Acc)

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 27.09.2022

27.09.2022 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE000RDRMSD1

IE000RDRMSD1 Performance YTD: -35,45%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,37

-0,37 Sum. lfd. Kosten: 1,02%

1,02% Volatilität 1 Jahr: 64,76%

64,76% Volumen in Mio. EUR: 53

Kurzbeschreibung des ETFs: Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des NYSE Fact Set Global Blockchain Technologies Capped Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index misst die Wertentwicklung von weltweit notierten Unternehmen, die an der Erforschung, Umsetzung, Entwicklung und Einführung von Blockchain- und Kryptowährungstechnologien und -anwendungen beteiligt sind, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters erfüllen.

2. Global X Blockchain ETF

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 21.01.2022

21.01.2022 Fondsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ISIN: IE000XAGSCY5

IE000XAGSCY5 Performance YTD: -42,29%

Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,46

-0,46 Sum. lfd. Kosten: 1,70%

1,70% Volatilität 1 Jahr: 74,04%

74,04% Volumen in Mio. EUR: 23

Kurzbeschreibung des ETFs: Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren.

1. Vaneck Crypto and Blockchain Innovators ETF

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 30.04.2021

30.04.2021 Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management B.V.

Vaneck Asset Management B.V. ISIN: IE00BMDKNW35

IE00BMDKNW35 Performance YTD: -42,87%

Performance 3 Jahre: -44,59%

-44,59% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: -0,31

-0,31 Sum. lfd. Kosten: 0,66%

0,66% Volatilität 1 Jahr: 75,56%

75,56% Volumen in Mio. EUR: 291

Kurzbeschreibung des ETFs: Das Anlageziel ist die Nachbildung des MVIS Global Digital Assets Equity Index vor Gebühren und Aufwendungen. Der Fonds wird in der Regel eine Nachbildungsstrategie anwenden, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, darunter Aktien, American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR). Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50 Prozent ihrer Umsätze mit Unternehmen aus dem globalen Segment für digitale Vermögenswerte sowie mit Halbleiter- und Online-Geldtransferunternehmen erzielen.