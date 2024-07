Analysten des Vermögensverwalters RP Rheinische Portfolio Management suchen regelmäßig nach spannenden ETFs – börsengehandelte Indexfonds –, die in vielversprechende Märkte oder Themen investieren oder die einen Investmentstil verfolgen, den die Kölner aktuell als vielversprechend bewerten. Unter der Leitung von Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek und Analyst Maksym Dundar werden verfügbare Themen-ETFs in Deutschland analysiert, bewertet und in eine Rangliste gebracht.

Die zehn besten ETFs halten Einzug in ein Auswahl-Portfolio, in das Anleger auch investieren können. Die Strategie hat RP als „Topseller Select Strategie Offensiv“ im Programm. Die Auswahl wird vierteljährlich wiederholt, dabei bewertet RP die ETFs jeweils neu und stellt auch das Portfolio entsprechend zusammen.

Das von Rheinische Portfolio Management entwickelte Bewertungssystem basiert auf unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Performance und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten wurde aus einem Pool von 103 Produkten gefiltert und basiert auf Daten vom 30. Juni 2024.

Platz 10: Vaneck Junior Gold Miners

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE00BQQP9G91

Fondsvolumen: 472 Millionen Euro

Gesellschaft: Vaneck Asset Management B.V.

Index-Zusammensetzung: Aktien der liquidesten Unternehmen aus der Gold- und Silberabbauindustrie mit mittlerer oder geringer Marktkapitalisierung