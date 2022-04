Vielversprechende Anlageklassen und Themen Diese 10 ETFs stehen in der aktuellen Bestenauswahl

Die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management analysiert regelmäßig das Universum der hierzulande erhältlichen ETFs (börsengehandelte Indexfonds). Dabei halten die Kölner Ausschau nach besonders aussichtsreichen Anlagestilen, Anlageklassen oder auch Investmentthemen.

Einmal pro Quartal bringt Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek die Produkte in eine Rangfolge. Die zehn ETFs, die jeweils vorn liegen, kommen in ein Auswahlportolio, in das Anleger auch investieren können. Die Strategie nennt sich Topseller Select Strategie Offensiv. Alle drei Monate schichten die Kölner um.

Das hauseigene RP-Scoring basiert auf verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs. Die aktuelle Top Ten ist eine Auswahl aus 102 ETFs. Stichtag der Analyse ist der 31. März 2022.