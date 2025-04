Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management analysiert regelmäßig das hierzulande investierbare ETF-Universum. Dabei halten die Analysten nach solchen Indexfonds Ausschau, die in interessante Märkte oder Themen investieren oder die einen ihrer Meinung nach vielversprechenden Investmentansatz verfolgen.

Unter der Leitung von Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek und Portfoliomanager Maksym Dundar werden hierzulande verfügbare Themen-ETFs nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko gefiltert, bewertet und in eine Rangfolge gebracht.

Die zehn besten ETFs gelangen in ein Auswahl-Portfolio, in das Anleger auch investieren können. Die Strategie bietet RP als „Topseller Select Strategie Offensiv“ an. Alle drei Monate wird die Analyse wiederholt, RP bewertet das ETF-Universum neu und baut das Portfolio entsprechend um.

Die aktuelle Top Ten haben die Analysten – auf Basis der Daten vom 31. März – aus einem Pool von 103 Produkten herausgefiltert.

Platz 10: Xtrackers MSCI World Momentum

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 05.09.2014

05.09.2014 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BL25JP72

IE00BL25JP72 Maximal Drawdown seit Auflage: 31,48%

31,48% Performance 1 Jahr: 8,30%

8,30% Index-Zusammensetzung: MSCI World, gewichtet nach dem Momentum-Faktor

Platz 9: L&G Cyber Security

/fonds/vergleich/IE00BYPLS672

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie

Aktienfonds Technologie Auflegung: 28.09.2015

28.09.2015 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited

LGIM Managers (Europe) Limited ISIN: IE00BYPLS672

IE00BYPLS672 Maximal Drawdown seit Auflage: 39,62%

39,62% Performance 1 Jahr: 11,10%

11,10% Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Internetsicherheit

Platz 8: Xtrackers MSCI World Utilities IE00BM67HQ30

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Versorger

Aktienfonds Versorger Auflegung: 16.03.2016

16.03.2016 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BM67HQ30

IE00BM67HQ30 Maximal Drawdown seit Auflage: 34,20%

34,20% Performance 1 Jahr: 14,77%

14,77% Index-Zusammensetzung: Versorgersektor des MSCI World Index

Platz 7: iShares Stoxx Europe 600 Insurance

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 08.07.2002

08.07.2002 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG

BlackRock Asset Management Deutschland AG ISIN: DE000A0H08K7

DE000A0H08K7 Maximal Drawdown seit Auflage: 73,30%

73,30% Performance 1 Jahr: 35,27%

35,27% Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem Stoxx Europe 600 Index, die in der Vericherungsbranche tätig sind

Platz 6: Invesco Global Active ESG Equity

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 30.07.2019

30.07.2019 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited ISIN: IE00BJQRDN15

IE00BJQRDN15 Maximal Drawdown seit Auflage: 35,14%

35,14% Performance 1 Jahr: 3,48%

3,48% Index-Zusammensetzung: Aktien mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure

Platz 5: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 05.09.2014

05.09.2014 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BL25JN58

IE00BL25JN58 Maximal Drawdown seit Auflage: 29,25%

29,25% Performance 1 Jahr: 9,03%

9,03% Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World mit geringer Volatilität

Platz 4: UBS Solactive Global Pure Gold Miners

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Auflegung: 15.11.2012

15.11.2012 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ISIN: IE00B7KMNP07

IE00B7KMNP07 Maximal Drawdown seit Auflage: 68,68%

68,68% Performance 1 Jahr: 62,19%

62,19% Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen, die mindestens 90% ihres Ertrags aus dem Goldabbau erzielen

Platz 3: Xtrackers S&P Global Infrastructure

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur

Aktienfonds Infrastruktur Auflegung: 15.01.2008

15.01.2008 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: LU0322253229

LU0322253229 Maximal Drawdown seit Auflage: 55,54%

55,54% Performance 1 Jahr: 14,30%

14,30% Index-Zusammensetzung: Aktien der 75 größten Unternehmen aus dem Energie-, Transport- und Versorgersektor

Platz 2: Xtrackers LPX Private Equity Swap

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 17.01.2008

17.01.2008 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: LU0322250712

LU0322250712 Maximal Drawdown seit Auflage: 76,63%

76,63% Performance 1 Jahr: 5,12%

5,12% Index-Zusammensetzung: Börsengelistete Aktien von Private-Equity-Unternehmen

Platz 1: Xtrackers MSCI World Financials

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025