Der Erfolgskurs von Gané hält unvermindert an: Nach dem starken ersten Quartal 2024 bleibt der Gané Value Event Fonds auch im zweiten Quartal an der Spitze der Zuflüsse seit Jahresbeginn und setzt sich deutlich von der Konkurrenz ab. Dies unterstreicht, dass Anleger in herausfordernden Zeiten auf bewährte Konzepte und erfahrene Manager setzen.

Bemerkenswert ist auch der Aufstieg von Dickemann Capital. Der DC Value Global Balanced konnte im zweiten Quartal deutlich zulegen und verbesserte sich vom sechsten auf den zweiten Platz der Zufluss-stärksten Fonds. Auch in einem schwierigen Marktumfeld für Multi-Asset-Konzepte können gut positionierte Produkte somit überzeugen.

Insgesamt verzeichnete der Boutiquenfonds-Markt im zweiten Quartal einen Rückgang des Gesamtfondsvolumens um 0,2 Milliarden Euro auf 153,8 Milliarden Euro, wobei Mischfonds mit Abflüssen von 1,4 Milliarden Euro besonders unter Druck standen.

>> Wir zeigen, welche 10 Fonds das meiste Geld einsammeln konnten

Platz 10: Gané Global Equity Fund

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 86,0 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 23.09.2022

23.09.2022 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A3DEBF5

DE000A3DEBF5 Performance YTD: 8,25%

8,25% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 231

231 Währung: EUR

Platz 9: FMM-Fonds

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 86,4 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 17.08.1987

17.08.1987 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE0008478116

DE0008478116 Performance YTD: 6,99%

6,99% Performance 3 Jahre: 18,10%

18,10% Performance 5 Jahre: 38,81%

38,81% Performance 10 Jahre: 75,01%

75,01% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,59

0,59 Volatilität 3 Jahre: 8,25%

8,25% Volumen in Mio. EUR: 634

634 Währung: EUR

Platz 8: Best Global Bond Concept

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 117,4 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Auflegung: 29.08.2003

29.08.2003 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU0173001990

LU0173001990 Performance YTD: -1,79%

-1,79% Performance 3 Jahre: -15,36%

-15,36% Performance 5 Jahre: -14,80%

-14,80% Performance 10 Jahre: -4,52%

-4,52% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,84

-0,84 Volatilität 3 Jahre: 7,53%

7,53% Volumen in Mio. EUR: 1189

1189 Währung: EUR

Platz 7: Best Global Concept

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 148,7 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 29.08.2003

29.08.2003 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU0173001644

LU0173001644 Performance YTD: 16,56%

16,56% Performance 3 Jahre: 27,79%

27,79% Performance 5 Jahre: 66,02%

66,02% Performance 10 Jahre: 149,08%

149,08% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,55

0,55 Volatilität 3 Jahre: 13,09%

13,09% Volumen in Mio. EUR: 5086

5086 Währung: EUR

Platz 6: Squad Capital Squad Makro

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 156,7 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Mischfonds dynamisch

Mischfonds dynamisch Auflegung: 19.03.2010

19.03.2010 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend ISIN: LU0490817821

LU0490817821 Performance YTD: 4,96%

4,96% Performance 3 Jahre: 16,87%

16,87% Performance 5 Jahre: 38,65%

38,65% Performance 10 Jahre: 98,77%

98,77% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,63

0,63 Volatilität 3 Jahre: 7,06%

7,06% Volumen in Mio. EUR: 502

502 Währung: EUR

Platz 5: Phaidros Funds Balanced

Mittelaufkommen 01.04.2024 bis 30.06.2024: 167,9 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Mischfonds ausgewogen

Mischfonds ausgewogen Auflegung: 23.04.2007

23.04.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU0295585748

LU0295585748 Performance YTD: 6,18%

6,18% Performance 3 Jahre: 4,98%

4,98% Performance 5 Jahre: 32,00%

32,00% Performance 10 Jahre: 81,56%

81,56% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,07

0,07 Volatilität 3 Jahre: 9,88%

9,88% Volumen in Mio. EUR: 1744

1744 Währung: EUR

Platz 4: Aquantum Active Range

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 178,4 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Strategiefonds Options-Strategie dynamisch

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Auflegung: 09.07.2021

09.07.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A2QSF56

DE000A2QSF56 Performance YTD: -0,40%

-0,40% Performance 3 Jahre: 22,03%

22,03% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 3 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 598

598 Währung: EUR

Platz 3: Flossbach von Storch Bond Opportunities

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 196,2 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade

Rentenfonds gemischt Investment Grade Auflegung: 04.06.2009

04.06.2009 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend ISIN: LU0399027613

LU0399027613 Performance YTD: 0,17%

0,17% Performance 3 Jahre: -4,15%

-4,15% Performance 5 Jahre: 5,81%

5,81% Performance 10 Jahre: 32,11%

32,11% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,34

-0,34 Volatilität 3 Jahre: 6,63%

6,63% Volumen in Mio. EUR: 6240

6240 Währung: EUR

Platz 2: DC Value Global Balanced

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 226,5 Millionen Euro

Asset-Schwerpunkt: Mischfonds ausgewogen

Mischfonds ausgewogen Auflegung: 05.05.2010

05.05.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A0YAX64

DE000A0YAX64 Performance YTD: 5,92%

5,92% Performance 3 Jahre: 15,36%

15,36% Performance 5 Jahre: 56,38%

56,38% Performance 10 Jahre: 122,89%

122,89% Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,51

0,51 Volatilität 3 Jahre: 8,19%

8,19% Volumen in Mio. EUR: 652

652 Währung: EUR

Platz 1: Gané Value Event Fund

Mittelaufkommen 01.01.2024 bis 30.06.2024: 613,2 Millionen Euro

