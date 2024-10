in Zielgruppen

Auch im dritten Quartal 2024 halten die Mittelabflüsse bei Fondsboutiquen weiter an. Doch es gibt auch Gewinner. Eine Auswertung zeigt, welche Anbieter seit Jahresbeginn die meisten Gelder einsammeln konnten.

Insgesamt 2,34 Milliarden Euro – diese Summe konnten die Top-10-Fondsboutiquen seit Jahresbeginn an Zuflüssen verzeichnen, wie die Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds ermittelt hat. Der Spitzenreiter ist dabei ein alter Bekannter, der den Vorsprung zu seinen Verfolgern noch weiter ausbauen konnte.

Doch die Gesamtsituation ist für die Fondsboutiquen weiterhin herausfordernd: So hat sich das Gesamtfondsvolumen im Vergleich zum Vorquartal aufgrund der positiven Marktentwicklung zwar etwas erholt und liegt nun bei 155,8 Milliarden Euro.

Allerdings verzeichnet der Fondsboutiquenmarkt nun bereits zum dritten Mal in Folge Mittelabflüsse. Besonders betroffen waren im dritten Quartal erneut Misch- und Aktienfondsstrategien (-1,2 Milliarden Euro beziehungsweise -0,2 Milliarden Euro). Anleihefonds sowie alternative Strategien verzeichneten zwar Zuwächse, konnten aber die Verluste der anderen Assetklassen nicht vollständig ausgleichen, sodass der Gesamtmarkt einen Nettomittelabfluss im dritten Quartal in Höhe von 0,9 Milliarden Euro hinnehmen muss. Insgesamt ist das Mittelaufkommen in diesem Jahr bisher negativ (-4,8 Milliarden Euro).

Die zahlreichen Marktunsicherheiten würden die Anleger weiter in konservative Anlageklassen treiben, heißt es von Pro Boutiquenfonds. Gefragt seien demnach insbesondere Anleihe- und Alternative Optionskonzepte. „Insgesamt spiegeln diese Mittelbewegungen wider, dass Anleger weiterhin einen konservativeren Kurs fahren und vermehrt in stabilere Anlagestrategien investieren, während sie risikoreichere Misch- und Aktienfonds eher meiden“, so das Fazit der Analysten.

>>> Auf den folgenden Seiten zeigen wir, welche Fondsboutiquen seit Jahresbeginn das meiste Geld einsammeln konnten.