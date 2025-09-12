Technologiefonds waren früher eine Depotbeimischung, doch heute geht es kaum mehr ohne. Selbst die Entwicklungen der Standardindizes hängen aktuell weitgehend an der Entwicklung der globalen Big-Tech-Player, sodass in nahezu jedem Fondsportfolio Technologietitel enthalten sind.

Aber da war doch mal was? Ja, der erste Technologiehype startete Mitte/Ende der 90er Jahre und wurde durch das Platzen der sogenannten Dotcom-Blase rapide beendet. Der Hype wurde durch überzogene Erwartungen an internetbasierte Unternehmen und massive Investitionen in Start-ups ohne tragfähige Geschäftsmodelle angetrieben. Es wurden unzählige neue Investmentprodukte lanciert und jeder wollte auf diesen Zug aufspringen. Im März 2000 erreichte die Euphorie ihren Höhepunkt, woraufhin die Blase platzte.

Der technologielastige US-Index Nasdaq verlor in der Folge über 75 Prozent seines Wertes. Dies führte zu massiven Vermögensverlusten, dem Zusammenbruch zahlreicher Unternehmen und einem tiefen Vertrauensverlust in Technologieaktien, welcher aber längst wieder aufgeholt wurde.

Was ist seit dem Platzen der Dotcom-Blase alles passiert?

Nach dem Crash durchlief der Sektor eine tiefgreifende Transformation:

Konsolidierung und Erholung: Viele der überbewerteten Unternehmen verschwanden vom Markt. Diejenigen, die überlebten, wie Amazon oder Ebay, bauten nachhaltige und profitable Geschäftsmodelle auf. Die Erholungsphase begann nach dem Tiefpunkt im Oktober 2002.

Aufstieg neuer Giganten: Eine neue Generation von Technologieunternehmen wie Google (heute Alphabet), Apple, Facebook (heute Meta) und Netflix entstand. Diese Firmen revolutionierten mit Innovationen wie dem Smartphone, sozialen Medien, Cloud Computing und Streaming ganze Branchen.

Fokus auf Profitabilität: Im Gegensatz zur Dotcom-Ära, in der das Wachstum von Nutzerzahlen wichtiger war als Umsatz oder Gewinn, legten Investoren und Unternehmen nun den Fokus auf solide Finanzkennzahlen und nachhaltige Gewinne.

Enormes Wachstum: Etablierte und neue Technologieunternehmen verzeichneten ein erstaunliches Wachstum. Die Apple-Aktie zum Beispiel legte zwischen 2002 und 2007 um 2.591 Prozent zu. Nvidia, ein Halbleiterhersteller, der 1999 an die Börse ging, erzielte seitdem eine Rendite von über 64.000 Prozent.

Technologische Megatrends: Die Entwicklung wurde stetig von neuen technologischen Wellen angetrieben, darunter Mobile Computing, Software-as-a-Service (SaaS), Big Data, Cloud Computing und aktuell insbesondere künstliche Intelligenz (KI).

Weitere Wachstumsfelder: Sektoren wie Cybersicherheit, erneuerbare Energien und Halbleiter bleiben für das Funktionieren der modernen Wirtschaft unverzichtbar und bieten gute Investitionschancen.

Im Vergleich zu früher hat sich sicherlich einiges zum Positiven entwickelt und Technologie hat sich in unserem Leben überall fest etabliert. Einzig die Abhängigkeit der Märkte von Technologieaktien (Stichwort Klumpenrisiko) macht den Umgang mit dezidierten Technologiefonds schwer. Auch die hohen – wenn auch im Vergleich zur ersten Hypephase deutlich geringeren – Bewertungen bereiten Sorgen. Denn kann die Entwicklung wirklich so weitergehen?

Wir haben uns unter den Veteranen der Technologiefonds umgeschaut und zeigen, welche Fonds für ihre Anleger die höchste Rendite auf 20 Jahre erwirtschaftet konnten.

Die Kriterien: Eingeflossen sind alle Aktienfonds (aktiv und passiv) mit dem Schwerpunkt Technologie und globaler Ausrichtung – wie immer ohne institutionelle Anteilsklassen und ohne erkennbar währungsgesicherte Tranchen. Die Ergebnisse wurden nach der Rendite in Euro sortiert.

Hinweis: Es gibt auch einige ETFs mit globaler Technologie-Ausrichtung, allerdings nur einen mit 20-jähriger Historie, der es nicht in die Top Ten geschafft hat. Auch bei den Nasdaq-ETFs (da dort nicht nur Technologie-Titel und nur Titel aus den USA enthalten sind, laufen diese unter Large-Cap-Fonds USA) gibt es in der FWW-Datenbank nur einen Fonds, der eine 20-jährige Historie hat. Dieser würde dann aber auf Rang 1 mit einer Rendite von über 1.600 Prozent beziehungsweise über 15 Prozent pro Jahr liegen. Stand der Auswertung: 11. September 2025

Platz 10: Blackrock World Technology