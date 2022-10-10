Branchenumfrage Diese 10 Kfz-Versicherer empfehlen Makler

Der Deutschen liebstes Kind soll auch gut abgesichert sein. Gedanken über einen Wechsel ihrer Kfz-Police machen sich viele Kunden traditionell im Herbst. Zu welchen Anbieter ihnen Versicherungsmakler raten würden, zeigt eine aktuelle Branchenumfrage, bei der es auch um gute Praxiserfahrungen ging.

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Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen mehr als 4.200 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung der jeweiligen Gesellschaften bewerten.

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, sind nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. In der jüngsten Umfrage ging es um die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von Kfz-Policen. Hier unterschieden die Tester zwischen den besten Versicherern allgemein sowie für Oldtimer im Besonderen.