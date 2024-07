2024 verteuern sich die Prämien für Kfz-Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich mehr als 14 Prozent. Das zeigte eine Stichprobenanalyse des Verbraucherportals Finanztip. Ein Grund dafür ist die sogenannte Schadeninflation. So trieb die hohe Inflation sowohl die Preise für Ersatzteile als auch für Arbeiten in Kfz-Werkstätten deutlich in die Höhe. Lag der durchschnittliche Kfz-Schaden im Jahr 2013 noch bei rund 2.400 Euro, betrug er 2023 bereits 3.700 Euro, erklärt der GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen.

Insgesamt stiegen im Jahr 2023 die Schadenaufwendungen im Kfz-Bereich, einschließlich Schadenregulierungskosten und Rückstellungen, im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 Prozent auf 29,6 Milliarden Euro, erklärte die Ratingagentur Assekurata vor einigen Monaten. Die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), die das Verhältnis von Kosten für eingetretene Schäden zu Prämieneinnahmen abbildet, lag bei durchschnittlich 101 Prozent. Damit rutschten die Kfz-Versicherer leicht in die Verlustzone: Nur solange die Combined Ratio unter 100 Prozent liegt, erzielt das Versicherungsunternehmen einen Gewinn.

In ihrer jüngsten Studie wendet sich Assekurata nun ausschließlich der Kfz-Haftpflichtversicherung zu. Der Augenmerk liegt dabei unter anderem am Beitrags- und Vertragswachstum sowie der Schadenreservequote (Schadenrückstellung in Prozent der verdienten Bruttobeiträge).

Durchschnittliches Wachstum: 2,77 Prozent

Das Ergebnis: Der Markt gibt weder im Hinblick auf das Wachstum noch auf die Schadenreservequote ein einheitliches Bild ab. So reicht die Spanne in der Schadenreservequote von 77,6 Prozent bis 356,1 Prozent, während das Wachstum von -5,92 Prozent bis 13,84 Prozent variiert. Der durchschnittliche Marktwert beträgt 221,48 Prozent für die Schadenreservequote und 2,77 Prozent für das Wachstum.

Woher das Wachstum kommt, untersuchten die Assekurata-Forscher indes nicht. Es kann sowohl durch steigende Anzahl der Verträge, als auch durch Beitragssteigerungen kommen. Allerdings berechneten sie für die zehn Jahre zwischen 2013 und 2022 die Zuwachsraten sowohl bei Beiträgen als auch bei der Anzahl der Verträge. DAS INVESTMENT hat diese beiden Werte in Verhältnis gesetzt und daraus abgeleitet, wie stark einzelne Versicherer ihre Beiträge erhöht haben dürften. Die Versicherer mit der höchsten Beitragserhöhung finden Sie in unserer Bilderstrecke.

