Gefragte Bilder Diese 10 Künstler haben auf Auktionen das meiste Geld eingebracht

Wenn Kunstwerke auf Auktionen unter den Hammer kommen, bieten dort beileibe nicht nur feinsinnige Kunstliebhaber mit. Kunst ist auch zu einem beliebten Investment geworden – eine interessante Alternative zu gängigen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle oder Immobilien. Kunst umweht der Hauch des besonders Exklusiven: Ein Kunstwerk ist zunächst einmal ein Unikat – auch wenn Kunstwerke oft reproduziert werden. Im Gegensatz zu den klassischen Anlagegegenständen scheinen die Märkte für Kunst noch weniger abgegrast zu sein.

Kunstobjekte, die im Rahmen von Auktionen gehandelt werden, finden nicht unbedingt nur wegen ihres jeweiligen Motivs einen Käufer. Oft ist es auch der berühmte Name des Erschaffers, der das Kunstwerk in Augen von Auktionsteilnehmern besonders wertvoll macht und den Preis der Objekte bestimmt. An diesen Umstand erinnert die Kreditvergleichsplattform Money.co.uk.

Dort hat man errechnet, welche Künstler auf Auktionen bislang am meisten Geld eingebracht haben. Gemessen wurde der Wert aller im Rahmen von Auktionen verkauften Bilder pro Künstler zusammengenommen.

Die Informationen stammen von Auktionsplattformen, auf Kunst spezialisierten Informationsportalen sowie aus Presseberichten. Bei Money.co.uk gibt man zu bedenken, dass sich nicht alle jemals auf Auktionen gezahlten Preise rekonstruieren lassen, Daten können verloren gegangen sein oder sind von vornherein nicht öffentlich zugänglich. Die von Money.co.uk aggregierten Zahlen stammen von November 2021 und haben im Mai 2022 ein Update erfahren.

In unserer Bilderstrecke stellen wir die Top Ten vor: jene zehn klassischen und modernen Künstler, für die laut Money.co.uk auf Auktionen am meisten Geld ausgegeben wurde.

Um als sich dem Inestmentgegenstand Kunst zu nähern, hat man bei Money.co.uk auch noch drei Tipps auf Lager: