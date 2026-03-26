Servicevalue hat in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin die beliebtesten Versicherer der Makler ermittelt. In der Sparte Leben wurden zehn Anbieter ausgezeichnet.

Mit welchen Lebensversicherern arbeiten Makler am liebsten zusammen? Servicevalue und „Versicherungsmagazin“ haben die zehn Besten mit Siegeln in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Welche Lebensversicherer genießen bei Maklern das größte Vertrauen? Das hat das Kölner Analysehaus Servicevalue in der 16. Auflage seiner „Makler-Champions“-Studie untersucht – diesmal gemeinsam mit dem „Versicherungsmagazin“. Grundlage sind 1.124 Maklerurteile zu 25 Einzelaspekten sowie zum sogenannten Servicewert „P" – dem zentralen Bewertungsmaßstab der Studie.

Was der Servicewert „P" misst

Das „P" steht für Partner. Der Servicewert bildet ab, wie gut ein Versicherer als Geschäftspartner aus Maklersicht aufgestellt ist. Er setzt sich aus drei Komponenten zusammen: „Integration" beschreibt, wie kompatibel die Service- und Technikleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessen des Maklers sind.

„Befähigung" erfasst, in welchem Maß die Unterstützungsleistungen des Versicherers zum Vertriebserfolg des Maklers beitragen. „Zusatznutzen" bewertet, inwieweit zusätzliche Serviceleistungen einen konkreten Mehrwert für die Maklertätigkeit schaffen. Der Servicewert fasst diese drei Dimensionen auf einer Skala von 0 bis 100 zusammen.

Die Bayerische holt dreimal Gold

Die zehn Lebensversicherer mit den höchsten Servicewerten werden als Makler-Champions ausgezeichnet und erhalten Medaillenränge in Gold, Silber und Bronze. Besonders hervor sticht in diesem Jahr Die Bayerische: Das Unternehmen erhält gleich dreimal Gold: In der Gewerbesach-, Schaden- und Lebensversicherung. Das ist spartenübergreifend das stärkste Ergebnis des Jahres.

Darüber hinaus geht Die Bayerische auch als Allsparten-Gewinner aus dem Quervergleich über alle fünf Sparten hervor und erzielt dort die höchste Gesamtpunktzahl. Im Langzeitvergleich über fünf Jahre sichert sich Die Bayerische außerdem den Sonderpreis für Zuverlässigkeit in der Sparte Leben – als einziger Versicherer, der seit 2022 durchgehend in den Top 10 vertreten ist und dabei die höchste Gesamtpunktzahl erzielt.

Kritik: Siegelverkauf als Geschäftsmodell

Allerdings wird die Vorgehensweise von Servicevalue in der Branche seit Jahren kritisiert Das Kölner Analysehaus verkauft den ausgezeichneten Unternehmen kostenpflichtige Siegel, mit denen diese in ihrer Kommunikation werben können. Damit bestünde ein finanzieller Anreiz für positive Bewertungen.

Zudem veröffentlicht Servicevalue keine absoluten Servicewerte für alle untersuchten Anbieter: Die Sieger werden innerhalb der Medaillenränge lediglich alphabetisch aufgelistet, ein vollständiges Ranking mit konkreten Punktwerten fehlt. Wie groß der Abstand zwischen den platzierten und den nicht platzierten Versicherern tatsächlich ist, bleibt damit offen.

Welche zehn Lebensversicherer ausgezeichnet werden

Obwohl die Studie keine branchenweite Aussage über die Servicequalität in der Lebensversicherung zulässt, zeigt sie dennoch, welche Versicherer besser als die Mitbewerber in der jeweiligen Sparte abgeschnitten haben. Welche Gesellschaften zu den zehn Makler-Champions in der Lebensversicherung zählen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Gold 1 / 3 Goldmedaille: Zwei Lebensversicherer schneiden in der Studie am besten ab. Bildquelle: Pexels