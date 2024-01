Mischfonds wollen Anlegern eine komplette Vermögensverwaltung bieten. Das Portfolio soll sowohl Rendite erwirtschaften als auch Börsenabstürze abfedern können. Klassischerweise holen Mischfonds-Manager Aktien und Anleihen ins Portfolio. Zunehmend werden jedoch auch anderen Anlageklassen beigemischt, etwa Alternativen Anlageklassen oder Rohstoffen.

Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management filtert schon seit vielen Jahren regelmäßig den Markt der in Deutschland erhältlichen Mischfonds auf der Suche nach Top-Produkten durch. Genauer gesagt sehen sich die Kölner jene Mischfonds an, die bei großen deutschen Vertriebseinheiten jeweils die Absatzlieblinge sind. Einmal pro Quartal bringen die Analysten diese Fonds in eine Reihenfolge. Das RP-Scoring basiert auf acht relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und Risiko der Fonds. Die jeweiligen Top-Ten-Produkte wandern in ein Auswahlportfolio („Topseller Select Strategie Defensiv“), in das auch investiert werden kann.

In unserer Chart-Strecke unten stellen wir die aktuelle Mischfonds-Bestenliste vor. RP-Senior-Analyst Maksym Dundar erläutert dazu ihre Stärken und Schwächen.

Neuer Top-Mischfonds führt die Bestenliste an

Zur aktuellen Auswahl bemerkt Dundar: „Das Schlussquartal 2023 endete mit einer starken Rally an den Kapitalmärkten, welche die nahezu ganzjährige Dominanz offensiver Mischfonds eindrucksvoll unterstrich." Allerdings habe auch diese Fondskategorie die allgemein schlechte Performance des schwierigen Anlagejahrs 2022 noch nicht wettgemacht: „Nur wenige offensive Mischfonds können sich derzeit einer positiven zweijährigen Performance rühmen“, beobachtet Dundar.

Als neues Top-Produkt haben Dundar und Kollegen erst kürzlich den DC Value Global Balanced Fonds für sich entdeckt. Der Fonds, gemanagt von Jürgen Dickemann, erhielt zu Beginn 2024 nicht nur erstmalig einen Platz im Topseller-Universum von RP. Er nahm dort auch aus dem Stand den ersten Platz ein. Mit Blick auf den Newcomer sagt Dundar: „Dem Fondsmanager gelang es vor allem dank seines High-Conviction-Portfolios mit rund 30 Aktien, eine beeindruckende Performance zu erzielen und sich unter den Branchengrößen hervorzuheben.“

Ansonsten habe sich die aktuelle Rangliste gegenüber dem Vorquartal kaum verändert. „Lediglich die offensiven Mischfonds rückten allgemein nach oben“, weiß Dundar.

Der Analyst fasst zusammen: „Insgesamt hat das vergangene Jahr mit seiner positiven Entwicklung bei Aktien- und Anleihenmärkten eine hohe Messlatte für die Mischfonds-Performance gesetzt, die dieses Jahr jedoch schwer zu erreichen oder zu übertreffen sein wird.“

Hier kommt die aktuelle Top Ten, Stichtag der Analyse ist der 31. Dezember 2023:

Platz 10: Huber Portfolio

ISIN: LU2372459979

Fondsvolumen: 259 Millionen Euro

Manager: Peter E. Huber, David Meyer, Norbert Keimling

Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert global in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen

Stärken: Antizyklische Allokation mit stabiler Performance

Schwächen: Erhöhte Volatilität wegen historischer Übergewichtung von Aktien

Platz 9: DJE - Zins & Dividende

ISIN: LU0553164731

Fondsvolumen: 3.576 Millionen Euro

Manager: Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen

Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen

Schwächen: Hohe Assetklassen-Korrelation erfordert weiterhin gutes Markt-Timing

Platz 8: Flossbach von Storch Multiple Opportunities

ISIN: LU0323578657

Fondsvolumen: 24.893 Millionen Euro

Manager: Bert Flossbach

Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition

Stärken: Risiko wird durch starke Performance entlohnt

Schwächen: Anlageuniversum wird durch hohes Volumen eingeschränkt

Platz 7: Acatis Gané Value Event

ISIN: DE000A0X7541

Fondsvolumen: 7.648 Millionen Euro

Manager: Henrik Muhle, Uwe Rathausky

Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie

Stärken: Event-Strategie erschließt zusätzliches Rendite-Potenzial

Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote

Platz 6: Phaidros Funds – Balanced

ISIN: LU0759896797

Fondsvolumen: 1.474 Millionen Euro

Manager: Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz

Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote

Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz

Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich

Platz 5: Value Intelligence ESG AMI

ISIN: DE000A2DJT49

Fondsvolumen: 250 Millionen Euro

Manager: Stefan Rehder

Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien

Stärken: Starkes Fokus auf Kapitalerhalt

Schwächen: Verhältnismäßig hohe Cash-Quote kann Performance bremsen

Platz 4: MFS Meridian Prudent Capital

ISIN: LU1442548993

Fondsvolumen: 3.098 Millionen Euro

Manager: Barnaby M. Wiener, David P. Cole , Edward Dearing

Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz

Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung

Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen

Platz 3: BGF Global Allocation

ISIN: LU0171283459

Fondsvolumen: 13.327 Millionen Euro

Manager: David Clayton, Russ Koesterich, Rick Reider

Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation

Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager

Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt

Platz 2: Janus Henderson Balanced

ISIN: IE0004445015

Fondsvolumen: 7.179 Millionen Euro

Manager: Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg J. Wilensky

Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down Allokationssteuerung

Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz

Schwächen: Fokus auf USA schränkt Anlageuniversum ein

Platz 1: DC Value Global Balanced

ISIN: DE000A0YAX72

Fondsvolumen: 424 Millionen Euro

Manager: Jürgen Dickemann

Strategie: Flexibler Mischfonds mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien und einem High-Conviction-Ansatz

Stärken: Fokus des Managements auf einzigem Produkt

Schwächen: Key-Person-Risiko im Management