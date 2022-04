Auswahlportfolio Diese 10 nachhaltigen ETFs stehen in der Bestenauswahl

Der Kölner Vermögensverwalter Rheinische Portfolio Management betreibt einen Dachfonds, der zehn Nachhaltigkeits-ETFs versammelt (ISIN: DE000A2PEMJ0). In jedem Quartal wird das Portfolio neu zusammengestellt, so dass stets jene zehn Nachhaltigkeits-Fonds enthalten sind, von denen sich die Kölner zum jeweiligen Zeitpunkt besonders viel versprechen.

Alle drei Monate analysiert dafür ein Team um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek das hiesige Angebot nachhaltig anlegender ETFs (börsengehandelter Indexfonds). Die Produkte sollen Anforderungen rund um die drei Nachhaltigkeits-Kriterien E, S und G erfüllen – also nach ökologischen, sozialen und Prinzipien der guten Unternehmensführung anlegen. In einem zweiten Schritt bringt Hajek die Fonds anhand verschiedener relativer und absoluter Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko in eine Reihenfolge.

Hier stellen wir die aktuelle Top Ten aus einem Pool von 41 Nachhaltigkeits-Fonds vor. Stichtag der Analyse ist der 31. März 2022.