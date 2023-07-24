Auswahl-Portfolio Diese 10 Nachhaltigkeits-ETFs bestehen die Prüfung

Der Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management bietet einen nachhaltigen Dachfonds an, der aus zehn ETFs besteht. Ins Portfolio kommen solche Nachhaltigkeits-ETFs die nach Analyse der Kölner ihre Sache besonders gut machen. Einmal im Quartal wird neu ausgewählt. Hier kommt die aktuelle Bestenauswahl.

Meer in Bewegung: Zwei der aktuellen Lieblings-ESG-ETFs unserer Auswahl investieren in das Thema Wasser.

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Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management betreibt einen Dachfonds, der stets zehn Nachhaltigkeits-Fonds enthält (ISIN: DE000A2PEMJ0). Die genaue Zusammensetzung wechselt von Quartal zu Quartal.

Alle drei Monate analysieren die Kölner um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek dafür das Universum der hierzulande erhältlichen nachhaltig Nachhaltigkeits-ETFs (börsengehandelte Indexfonds). Die Fonds sollen Anforderungen rund um die drei Nachhaltigkeits-Kriterien E, S und G genügen – also nach ökologischen, sozialen und Prinzipien der guten Unternehmensführung anlegen.

Die Analysten bringen die Fonds anhand verschiedener relativer und absoluter Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko der ETFs in eine Rangfolge. Die zehn bestbewerteten Produkte werden jeweils in das Dachfonds-Portfolio aufgenommen. Zu Beginn jedes Quartals wird erneut umgeschichtet.

Hier stellen wir die aktuelle Top Ten vor. Stichtag der Analyse ist der 30. Juni 2023.

Platz 10: L & G Clean Water

ISIN: IE00BK5BC891

Fondsvolumen: 400 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Legal & General Investment Management (LGIM)

Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der globalen Wasserversorgung, die eine Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser aufweisen.

Platz 9: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JP659

Fondsvolumen: 22 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen.

Platz 8: Xtrackers MSCI World ESG

ISIN: IE00BZ02LR44

Fondsvolumen: 3.960 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)

Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen mit positivem ESG-Rating (basierend auf MSCI ESG), die zudem geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission aufweisen.

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Platz 7: Lyxor MSCI Water ESG Filtered

ISIN: FR0010527275

Fondsvolumen: 1.352 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management S.A.S.

Index-Zusammensetzung: Aktien der 30 weltweit größten Unternehmen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorgung oder Aufbereitung tätig sind und mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes mit wasserbezogenen Aktivitäten erzielen.

Platz 6: iShares MSCI World Socially Responsible

ISIN: IE00BDZZTM54

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Fondsvolumen: 7.582 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Zusammensetzung: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab > 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab > 5 Prozent -15 Prozent vom Umsatz).

Platz 5: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered

ISIN: LU2023679256

Fondsvolumen: 76 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management S.A.S.

Index-Zusammensetzung: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind.

Platz 4: Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered Ucits ETF

ISIN: LU2023679090

Fondsvolumen: 326 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management S.A.S.

Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen, die im Bereich Zukunftsmobilität (zum Beispiel Energiespeicher, autonome Fahrzeuge, Shared Mobility) tätig sind und einen ESG-Filter passiert haben.

Platz 3: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned

ISIN: LU2182388400

Fondsvolumen: 598 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Index-Zusammensetzung: Aktien aus dem MSCI World Climate Change Index, gewichtet nach der Einhaltung der Dekarbonisierungszielen des Pariser Klimaabkommens.

Platz 2: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JNY98

Fondsvolumen: 288 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Zusammensetzung: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG-Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen.

Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened Ucits ETF

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 130 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management S.A.S.

Index-Zusammensetzung: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert.