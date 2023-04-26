Auswahl-Portfolio Diese 10 Nachhaltigkeits-ETFs machen das Rennen

Nachhaltig anlegende ETFs, die um ein Thema herum investieren, das auch für Anleger spannend ist: Nach solchen Indexfolgern suchen regelmäßig Analysten der Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management. Zehn ETFs, die in der quartalsweise durchgeführten Analyse besonders aussichtsreich erscheinen, wandern jeweils in das Portfolio eines Dachfonds, des Kölner Nachhaltigkeits-Fonds (KNF, ISIN: DE000A2PEMJ0).

 

 

 

Um dessen Portfolio zu bestücken, ziehen die Kölner den gesamten Pool von nachhaltig anlegenden ETFs heran, der hierzulande erhältlich ist. Die Fonds werden nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko analysiert. Am Ende entsteht daraus eine Rangliste. Die zehn Besten wandern gleichgewichtet ins Portfolio des KNF. Jedes Quartal wird die Prozedur wiederholt und das Portfolio neu zusammengesetzt. 

Wir stellen die aktuelle Bestenauswahl der zehn Nachhaltigkeits-ETFs vor, die die jüngste RP-Analyse als besonders vielversprechend herausgefiltert hat. Stichtag ist der 31. März 2023.

Platz 10: L&G Clean Energy 

L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc. ETF
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: IE00BK5BCH80
  • Fondsvolumen: 266 Mio. Euro
  • Fondsgesellschaft: Legal & General Investment Management (LGIM) 
  • Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Energiegewinnung. Berücksichtigt werden alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wind-, Solar- und Wasserenergie sowie Erdwärme   

Platz 9: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: LU2182388400
  • Fondsvolumen: 520 Mio. Euro
  • Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg
  • Index-Mix: Aktien aus dem MSCI World Climate Change Index, gewichtet nach der Einhaltung der Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens

Platz 8: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dist
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: IE00BJ5JP659
  • Fondsvolumen: 23 Mio. Euro
  • Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland
  • Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 7: iShares MSCI World Socially Responsible

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: IE00BDZZTM54
  • Fondsvolumen: 7.574 Mio. Euro
  • Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland
  • Index-Mix: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab mehr > 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab > 5 -15 Prozent vom Umsatz)

Platz 6: L&G Clean Water

L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc. ETF
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BK5BC891

Fondsvolumen: 425 Mio. Euro

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Fondsgesellschaft: Legal & General Investment Management (LGIM)

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der globalen Wasserversorgung, die eine Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser aufweisen

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Platz 5: iShares Global Water

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00B1TXK627

Fondsvolumen: 2.153 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland

Index-Mix: Index aus den 50 größten Unternehmen weltweit, deren Geschäftszweck mit Wasser in Verbindung steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, unter anderem Aktien an Wasserwerken und Unternehmen aus dem Bereich Wasseraufbereitung

Platz 4: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: LU2023679256

Fondsvolumen: 71 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Lyxor International AM

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Index-Mix: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind

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Platz 3: BNPP E ECPI Circular Economy Leaders

BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF C
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: LU1953136527

Fondsvolumen: 883 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: BNP Paribas AM

Index-Mix: Nachbildung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index, der aus Unternehmen mit guten ESG-Ratings besteht, die im Bereich Kreislaufwirtschaft führend sind

Platz 2: Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered

Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 139 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Lyxor International AM

Index-Mix: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert

Platz 1: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

iShares MSCI World Information Techn. Sector UCITS ETF USD D
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

ISIN: IE00BJ5JNY98

Fondsvolumen: 288 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen