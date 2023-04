Auswahl-Portfolio Diese 10 Nachhaltigkeits-ETFs machen das Rennen

Nachhaltig anlegende ETFs, die um ein Thema herum investieren, das auch für Anleger spannend ist: Nach solchen Indexfolgern suchen regelmäßig Analysten der Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management. Zehn ETFs, die in der quartalsweise durchgeführten Analyse besonders aussichtsreich erscheinen, wandern jeweils in das Portfolio eines Dachfonds, des Kölner Nachhaltigkeits-Fonds (KNF, ISIN: DE000A2PEMJ0).

Um dessen Portfolio zu bestücken, ziehen die Kölner den gesamten Pool von nachhaltig anlegenden ETFs heran, der hierzulande erhältlich ist. Die Fonds werden nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko analysiert. Am Ende entsteht daraus eine Rangliste. Die zehn Besten wandern gleichgewichtet ins Portfolio des KNF. Jedes Quartal wird die Prozedur wiederholt und das Portfolio neu zusammengesetzt.

Wir stellen die aktuelle Bestenauswahl der zehn Nachhaltigkeits-ETFs vor, die die jüngste RP-Analyse als besonders vielversprechend herausgefiltert hat. Stichtag ist der 31. März 2023.

Platz 10: L&G Clean Energy

ISIN: IE00BK5BCH80

IE00BK5BCH80 Fondsvolumen: 266 Mio. Euro

266 Mio. Euro Fondsgesellschaft: Legal & General Investment Management (LGIM)

Legal & General Investment Management (LGIM) Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Energiegewinnung. Berücksichtigt werden alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wind-, Solar- und Wasserenergie sowie Erdwärme

Platz 9: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned

ISIN: LU2182388400

LU2182388400 Fondsvolumen: 520 Mio. Euro

520 Mio. Euro Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg Index-Mix: Aktien aus dem MSCI World Climate Change Index, gewichtet nach der Einhaltung der Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens

Platz 8: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JP659

IE00BJ5JP659 Fondsvolumen: 23 Mio. Euro

23 Mio. Euro Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland

Blackrock AM Irland Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 7: iShares MSCI World Socially Responsible

ISIN: IE00BDZZTM54

IE00BDZZTM54 Fondsvolumen: 7.574 Mio. Euro

7.574 Mio. Euro Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland

Blackrock AM Irland Index-Mix: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab mehr > 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab > 5 -15 Prozent vom Umsatz)

Platz 6: L&G Clean Water

ISIN: IE00BK5BC891

Fondsvolumen: 425 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Legal & General Investment Management (LGIM)

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der globalen Wasserversorgung, die eine Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser aufweisen

Platz 5: iShares Global Water

ISIN: IE00B1TXK627

Fondsvolumen: 2.153 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland

Index-Mix: Index aus den 50 größten Unternehmen weltweit, deren Geschäftszweck mit Wasser in Verbindung steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, unter anderem Aktien an Wasserwerken und Unternehmen aus dem Bereich Wasseraufbereitung

Platz 4: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered

ISIN: LU2023679256

Fondsvolumen: 71 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Lyxor International AM

Index-Mix: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 3: BNPP E ECPI Circular Economy Leaders

ISIN: LU1953136527

Fondsvolumen: 883 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: BNP Paribas AM

Index-Mix: Nachbildung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index, der aus Unternehmen mit guten ESG-Ratings besteht, die im Bereich Kreislaufwirtschaft führend sind

Platz 2: Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 139 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Lyxor International AM

Index-Mix: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert

Platz 1: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JNY98

Fondsvolumen: 288 Mio. Euro

Fondsgesellschaft: Blackrock AM Irland

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen