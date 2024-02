Die Vermögensverwaltung RP Rheinische bietet einen nachhaltigen ETF-Dachfonds an. Um das Portfolio zu bestücken, analysieren Mitarbeiter um Portfoliomanager und Geschäftsführer Mirko Hajek regelmäßig das in Deutschland erhältliche Angebot an nachhaltig anlegenden ETFs.

Ausgewählt werden solche Produkte, die nach Meinung der Analysten ein besonders spannendes Anlagethema verfolgen und dabei einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen.

Alle ETFs, die grundsätzlich infrage kommen, werden anhand von unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko analysiert und in eine Rangfolge gebracht. Die zehn Besten wandern ins Portfolio des Kölner Nachhaltigkeits-Fonds (ISIN: DE000A2PEMJ0).

Einmal pro Quartalswechsel wird die Prozedur wiederholt und das Fondsportfolio neu bestückt. Hier stellen wir die aktuellen Top Ten aus einem Pool von 48 hierzulande erhältlichen Nachhaltigkeits-ETFs vor. Die Auswertung erfolgte zum 31. Dezember 2023.



Platz 10: BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders

ISIN: LU1953136527

Fondsvolumen: 937 Millionen Euro

Gesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Index-Mischung: Nachbildung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index. Der globale Aktienindex besteht aus Unternehmen, die ein gutes ESG-Rating haben müssen sowie Vorreiter im Bereich der Kreislaufwirtschaft sind

Platz 9: L&G Clean Energy

ISIN: IE00BK5BCH80

Fondsvolumen: 206 Millionen Euro

Gesellschaft: LGIM Managers (Europe)

Index-Mischung: Aktien von Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Energiegewinnung. Berücksichtigt werden alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wind-, Solar- und Wasserenergie sowie Erdwärme

Platz 8: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JP659

Fondsvolumen: 25 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Index-Mischung: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 7: iShares MSCI World Socially Responsible

ISIN: IE00BDZZTM54

Fondsvolumen: 9.525 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Index-Mischung: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab > 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab > 5 bis 15 Prozent vom Umsatz)

Platz 6: Lyxor MSCI Future Mobility ESG

ISIN: LU2023679090

Fondsvolumen: 287 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mischung: Aktien von Unternehmen, die im Bereich Zukunftsmobilität (zum Beispiel Energiespeicher, autonome Fahrzeuge, Shared Mobility) tätig sind und einen ESG-Filter passiert haben

Platz 5: iShares Global Water

ISIN: IE00B1TXK627

Fondsvolumen: 2.146 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Index-Mischung: Index aus den 50 größten Unternehmen weltweit, deren Geschäftszweck mit Wasser in Verbindung steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, unter anderem Aktien an Wasserwerken und Unternehmen aus dem Bereich Wasseraufbereitung

Platz 4: L&G Clean Water

ISIN: IE00BK5BC891

Fondsvolumen: 428 Millionen Euro

Gesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited

Index-Mischung: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der globalen Wasserversorgung, die eine Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser aufweisen

Platz 3: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered

ISIN: LU2023679256

Fondsvolumen: 79 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mischung: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 2: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 203 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mischung: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert

Platz 1: Lyxor MSCI Disruptive Technologies ESG

ISIN: LU2023678282

Fondsvolumen: 159 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mischung: Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus disruptiven Technologien wie 3D-Druck, Internet der Dinge, Cloud Computing, Fintech, Robotik oder Cybersicherheit erzielen. Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien über ESG-Filter