Auswahl-Portfolio Diese 10 Nachhaltigkeits-ETFs stehen auf der Bestenliste

Welche nachhaltig anlegenden ETFs sind aktuell besonders vielversprechend? Der Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Managemengt stellt regelmäßig ein Auswahl-Portfolio aus zehn Produkten zusammen, die besonders überzeugen.

Nachhaltigkeit in allen Facetten: Wir stellen zehn vielversprechende Nachhaltigkeits-ETFs vor.

Die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management betreibt einen Dachfonds aus zehn Nachhaltigkeits-ETFs (ISIN: DE000A2PEMJ0). Das Portfolio wird einmal pro Quartal neu zusammengestellt - so befinden sich im Portfolio stets jene zehn Fonds, von denen sich die Kölner gerade besonders viel versprechen.

Das Team um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek analysiert dafür regelmäßig das hiesige Angebot nachhaltiger ETFs – mit Blick auf die drei Nachhaltigkeits-Kriterien E, S und G (ökologisch, sozial, gute Unternehmensführung). Im zweiten Schritt werden die Fonds mit Blick auf unterschiedliche relative und absolute Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko in eine Reihenfolge gebracht. Die zehn besten wandern in das Auswahlportfolio.

Hier stellen wir die Top Ten aus einem Pool von 39 Nachhaltigkeits-ETFs vor. Stichtag der Analyse war der 30. September 2022.

Platz 10: Invesco Quant ESG Global Equity Multi-Factor

Fonds-Vergleich IE00BJQRDN15 | DAS INVESTMENT

ISIN: IE00BJQRDN15

Fondsvolumen: 117 Mio. Euro

Gesellschaft: Invesco Capital Management

Index-Mix: Quantitativer, aktiver Faktoransatz selektiert Aktien von Unternehmen mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure nach vorlaufender ESG-Bewertung