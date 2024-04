Wer sein Geld mit Fokus auf Nachhaltigkeit anlegen möchte, kann das unter anderem per ETF tun. Mittlerweile steht Anlegern am hiesigen Markt eine ganze Palette von ETFs zur Verfügung, die ein oder mehrere Nachhaltigkeits-Themen abbilden. Ihre zugrundeliegenden Indizes haben potenzielle Investments dann im Vorfeld durch einen ESG-Filter (ESG = ökologisch, sozial, Unternehmensführung) geschickt. Oder sie setzen ausdrücklich auf bestimmte Nachhaltigkeits-Themen.

Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management bietet einen Dachfonds an, in dem die Analysten zehn nachhaltig anlegende ETFs versammeln, die ihnen besonders aussichtsreich erscheinen. Dazu erstellen sie regelmäßig ein Scoring, das auf verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der ETFs basiert. Die zehn ETFs, die darin vorne landen, kommen in ein Auswahlportfolio. In jedem Quartal wird das Scoring wiederholt und das Portfolio entsprechend neu ausgerichtet. Der Dachfonds heißt Kölner Nachhaltigkeitsfonds (ISIN: DE000A2PEMJ0).

Hier stellen wir die zehn ETFs vor, die es zum 31. März in die nachhaltige ETF-Auswahl der Kölner geschafft haben.

Platz 10: iShares MSCI World Quality Factor ESG

ISIN: IE000U1MQKJ2

Fondsvolumen: 512 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland – ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World Index, die nach dem Quality-Faktor ausgewählt sind und ein positives ESG-Rating aufweisen

Platz 9: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JP659

Fondsvolumen: 27 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland – ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 8: Xtrackers MSCI World ESG

ISIN: IE00BZ02LR44

Fondsvolumen: 6.479 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS Investment (ETF)

Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit positivem ESG-Rating (basierend auf MSCI ESG), die zudem geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission aufweisen

Platz 7: Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor

ISIN: IE00BJQRDN15

Fondsvolumen: 418 Millionen Euro

Gesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Index-Mix: Quantitativer, aktiver Faktoransatz selektiert Aktien von Unternehmen mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure nach vorlaufender ESG-Bewertung

Platz 6: iShares MSCI World Communication Services Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JP436

Fondsvolumen: 16 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland – ETF

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem Kommunikationssektor des MSCI World Index, die nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 5: Amundi MSCI Water ESG Screened

ISIN: FR0010527275

Fondsvolumen: 1.554 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mix: Aktien der 30 weltweit größten Unternehmen, die in Wasserinfrastruktur, Versorgung oder Aufbereitung tätig sind und mindestens 40 Prozent Umsatz mit wasserbezogenen Aktivitäten erzielen

Platz 4: iShares MSCI World Momentum Factor ESG

ISIN: IE000L5NW549

Fondsvolumen: 309 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland – ETF

Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem MSCI World Index, die nach dem Momentum-Faktor ausgewählt sind und ein positives ESG-Rating aufweisen

Platz 3: Xtrackers Future Mobility

ISIN: IE00BGV5VR99

Fondsvolumen: 150 Millionen Euro

Gesellschaft: DWS Investment (ETF)

Index-Mix: Aktien von Unternehmen, die im Bereich Zukunftsmobilität (zum Beispiel Energiespeicher, autonome Fahrzeuge, Shared Mobility) tätig sind und einen ESG-Filter passiert haben

Platz 2: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JNY98

Fondsvolumen: 566 Millionen Euro

Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland – ETF

Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG-Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened

ISIN: LU2023678878

Fondsvolumen: 204 Millionen Euro

Gesellschaft: Lyxor International Asset Management

Index-Mix: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert