Nachhaltig anlegen lässt sich nicht nur mit aktiven Fonds, sondern auch mit ETFs. Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management (RP) scannt regelmäßig alle hierzulande erhältlichen Nachhaltigkeits-ETFs nach Produkten, die die Analysten für besonders aussichtsreich halten.

Alle in Frage kommenden ETFs werden einem selbst entwickelten Scoring-Verfahren unterzogen, in dem sie nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko in eine Reihenfolge gebracht werden. Die zehn Top-Performer kommen in ein Auswahlportfolio, das RP auch als Dachfonds anbietet.

Scoring quartalsweise erneuert

Das Scoring wird vierteljährlich aktualisiert und das Portfolio entsprechend angepasst. Der von RP entwickelte Kölner Nachhaltigkeitsfonds (KNF, ISIN: DE000A2PEMJ0 ) setzt sich somit stets aus zehn sorgfältig ausgewählten nachhaltigen ETFs zusammen.

Hier stellen wir Ihnen die zehn ETFs vor, die bei der jüngsten Auswertung zum Stichtag 30. September 2024 nach Ansicht der Analysten besonders hervorstachen. Von insgesamt 48 analysierten Nachhaltigkeits-ETFs konnten sie sich als Spitzenreiter durchsetzen.

Platz 10: iShares MSCI World Financials Sector ESG

Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland Limited

Blackrock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00BJ5JP097

IE00BJ5JP097 Volumen in Mio. Euro: 42

42 Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und die nicht gegen den UN Global Compact verstoßen

Platz 9: UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible

Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ISIN: IE00BKSCBX74

IE00BKSCBX74 Volumen in Mio. Euro: 369

369 Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die keine bedeutenden Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Waffen, Kraftwerkskohle, Tabak, Kernenergie und Ölsand haben

Platz 8: L&G Clean Water

Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited

LGIM Managers (Europe) Limited ISIN: IE00BK5BC891

IE00BK5BC891 Volumen in Mio. Euro: 443

443 Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der globalen Wasserversorgung, die eine Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser aufweisen

Platz 7: UBS (Lux) FS MSCI World SRI

Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU0629459743

LU0629459743 Volumen in Mio. Euro: 5443

5443 Index-Zusammensetzung: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab > 5% vom Umsatz) und Suchtmittel (ab > 5%-15% vom Umsatz)

Platz 6: Amundi MSCI New Energy ESG Screened

Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management

Amundi Asset Management ISIN: FR0010524777

FR0010524777 Volumen in Mio. Euro: 789

789 Index-Zusammensetzung: Aktien der Unternehmen, die neue Technologien in den Bereichen alternative Energie, Energieeffizienz, Batterien und Smart Grids entwickeln, unter Ausschluss von Unternehmen mit niedrigen ESG-Bewertungen

Platz 5: L&G Clean Energy

Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited

LGIM Managers (Europe) Limited ISIN: IE00BK5BCH80

IE00BK5BCH80 Volumen in Mio. Euro: 215

215 Index-Zusammensetzung: Aktien von Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Energiegewinnung. Berücksichtigt werden alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wind-, Solar- und Wasserenergie sowie Erdwärme

Platz 4: iShares Global Water

Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B1TXK627

IE00B1TXK627 Volumen in Mio. Euro: 36

36 Index-Zusammensetzung: Index aus den größten Unternehmen weltweit, deren Geschäftszweck mit Wasser in Verbindung steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, u.a. Aktien an Wasserwerken und Unternehmen aus dem Bereich Wasseraufbereitung

Platz 3: UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green

Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ISIN: IE000H3AH951

IE000H3AH951 Volumen in Mio. Euro: k.a.

k.a. Index-Zusammensetzung: Aktien von Immobilienunternehmen, die den Prinzipien des UN Global Compact folgen, wobei die Gewichtung anhand der Kriterien Green-Building-Zertifizierung und Energieverbrauch erfolgt

Platz 2: Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE000V0GDVU7

IE000V0GDVU7 Volumen in Mio. Euro: 120

120 Index-Zusammensetzung: Aktien von globalen Unternehmen, die zur Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels 11 („nachhaltige Städte und Gemeinden“) beitragen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened

