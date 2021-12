Ab 4,5 Prozent Dividendenrendite Diese 10 US-Unternehmen zahlen im August 2021 eine Dividende

In Deutschland ist die Dividenden-Saison zum größten Teil vorüber. Doch Aktionäre von US-amerikanischen Unternehmen können sich meist über vier Zahltage pro Jahr freuen. In dieser Bildstrecke zeigen wir Ihnen zehn Dividendenzahler aus den USA, die in den kommenden vier Wochen ausschütten. Das Unternehmen auf Rang 1 glänzt mit höchster Dividendenrendite und zugleich niedrigster Payout Ratio, also vergleichsweise bestem Verhältnis zwischen Dividende und Gewinn.