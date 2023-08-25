Bei welchen Unternehmen fühlen sich Kunden besonders gut beraten? Dieser Frage ging das Kölner Analysehaus Servicevalue nach. Wir stellen die neun Versicherer mit „sehr hoher" und einen mit „höchster Beratungsqualität" vor.

Die Kölner Ratingagentur Servicevalue hat zusammen mit der Bild Zeitung „Deutschlands Beratungskönige“ 2023 gekürt. Für die Studie haben die Forscher mehr als 155.000 Verbraucherurteile zu 1.054 Unternehmen aus 69 Branchen eingeholt und ausgewertet.

Die Teilnehmer wurden gebeten, die Kundenberatung von solchen Anbietern zu bewerten, mit denen sie während der vergangenen zwölf Monate einmal oder mehrmals Kontakt hatten. Die Bewertungen erfolgten mittels einer fünfstufigen Zustimmungs-Skala. Anschließend berechneten die Analysten für jedes Unternehmen einen Mittelwert. Je geringer dieser Mittelwert ist, desto besser schneidet der Anbieter ab.

Apotheken-Kooperation führt

Unternehmen, deren Mittelwert innerhalb ihrer jeweiligen Branche besser als der Gesamtmittelwert ist, erhalten die Auszeichnung „Hohe Beratungsqualität“. Unternehmen, die zusätzlich einen noch besseren Mittelwert haben als diese bereits überdurchschnittlichen Anbieter, attestieren die Forscher „sehr hohe Beratungsqualität“. Das Prädikat „höchste Beratungsqualität“ erhalten die Unternehmen mit der besten Beurteilung ihrer jeweiligen Branche.

Branchenübergreifend gilt die Apotheken-Kooperation Gesund-Leben-Apotheken aus Verbrauchersicht als Unternehmen mit besonders hoher Beratungsqualität. Es folgen der Drogerie-Markt DM, das Modehaus Sinn und die Augenlaser-Klinik Care Vision.

Versicherer verfehlen die Top-20-Liste

Die Versicherer unterdessen verfehlen die Liste der zwanzig Branchengewinner mit den besten Zustimmungswerten (2,57 oder besser) nur knapp. Welcher Versicherer mit einem Mittelwert von 2,58 laut Studie die „höchste Beratungsqualität“ aufweist und welche weiteren neun Versicherungsgesellschaften ihre Kunden sehr gut beraten, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

>> Welche 20 Versicherer im vergangenen Jahr zu „Deutschlands Beratungskönigen“ zählten, erfahren Sie hier.

Platz 10: VPV 1 / 10 Firmengebäude der VPV Versicherungen.. Bildquelle: VPV Versicherungen