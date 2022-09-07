Auf einen Megatrend setzen Diese 10 Wasser-Fonds laufen seit Sommer 2017 am besten
Wasser ist eine der begehrtesten und am meisten genutzten Ressourcen der Erde. Wie andere Rohstoffe, etwa Öl und Gold, können auch Geldanlagen in Wasser jedes Portfolio diversifizieren. Eine Möglichkeit, sich in der Wasserbranche zu engagieren, sind aktiv gemanagte Fonds. Diese stecken das Geld der Anleger in solche Unternehmen, die sich mit dem Aufbereiten und Reinigen von Wasser sowie mit dessen Vertrieb beschäftigen. Zu den bekanntesten Namen gehören dabei Danaher, American Water Works und Thermo Fischer Scientific.
Auf den nächsten Seiten findest Du die 10 Wasser-Fonds, die in den vergangenen fünf Jahren besonders gut liefen.
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