Für Millionen Menschen ist Wassermangel Tag für Tag eine große Herausforderung. Und weil die Nachfrage nach sauberem Wasser steigt, ergeben sich für zahlreiche Unternehmen interessante Aufgaben und Geschäftsmodelle. Es ist also nicht verwunderlich, dass immer mehr Fondsmanager das Thema Wasser entdecken. In dieser Chart-Strecke findest Du die Top-10 von ihnen.

Wasser ist eine der begehrtesten und am meisten genutzten Ressourcen der Erde. Wie andere Rohstoffe, etwa Öl und Gold, können auch Geldanlagen in Wasser jedes Portfolio diversifizieren. Eine Möglichkeit, sich in der Wasserbranche zu engagieren, sind aktiv gemanagte Fonds. Diese stecken das Geld der Anleger in solche Unternehmen, die sich mit dem Aufbereiten und Reinigen von Wasser sowie mit dessen Vertrieb beschäftigen. Zu den bekanntesten Namen gehören dabei Danaher, American Water Works und Thermo Fischer Scientific.

Auf den nächsten Seiten findest Du die 10 Wasser-Fonds, die in den vergangenen fünf Jahren besonders gut liefen.