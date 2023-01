Im Leistungsfall Diese 12 BU-Versicherer sind besonders fair

Für ihre mittlerweile zum fünften Mal durchgeführte Studie „Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern“ haben Servicevalue und Focus-Money über 58.000 Kundenstimmen zu 616 Versicherungsunternehmen aus 19 Kategorien eingeholt. Die Forscher haben Kunden befragt, die innerhalb der letzten 36 Monate bei ihrem Versicherer einen Leistungsfall angezeigt haben. „Wie beurteilen Sie insgesamt die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens dieses Versicherers?“, so die Frage.

Aus den Antworten zu jedem Versicherer errechneten die Forscher einen Mittelwert zwischen 1 und 5. Je niedriger dieser Wert, desto besser schneidet das jeweilige Unternehmen ab.

Das Ergebnis

In der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) haben insgesamt zwölf Anbieter die Forscher überzeugt. Als Kategorie-Bester schneidet dabei der Versicherungsriese Allianz mit einem Mittelwert von 2,58 ab. Welche weiteren Anbieter ebenfalls „sehr gut“ regulieren, findet ihr in der Tabelle (in alphabetischer Reihenfolge):