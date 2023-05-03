Bei welchen Unternehmen in Deutschland fühlen sich Kunden besonders gut beraten? Diese Frage beantwortet eine Studie von Servicevalue. DAS INVESTMENT stellt die 14 Versicherer mit der besten Kundenberatung vor.

Nicht zu viel und nicht zu wenig Informationen bieten und dabei den richtigen Ton treffen: Die Ratingagentur Servicevalue ging zusammen mit dem Tagesspiegel der Frage nach, welche Unternehmen in der Kundenberatung besonders viel Fingerspitzengefühl zeigen. Dafür haben die Forscher über 110.000 Verbraucher zur Qualität der Kundenberatung von insgesamt 853 Unternehmen aus 45 Branchen befragt.

Das beste Drittel

„Inwieweit stimmen Sie zu, dass bei dem Unternehmen XY die Kundenberatung sehr gut ist?“, so lautete die Frage. Ihre Antworten konnten die Umfrageteilnehmer auf einer fünfstufige Antwortskala einordnen, wobei 1 für die beste und 5 für die schlechteste Wertung stand. Anschließend bildeten die Forscher aus allen abgegebenen Urteilen und für jedes untersuchte Unternehmen einen Mittelwert. Das innerhalb seiner Kategorie beste Drittel der Anbieter erhielt die Auszeichnung „Beste Kundenberatung“.

„Ein geschultes Beratungspersonal geht auf den Kunden ein, kann Fakten einordnen und um Erfahrungswerte ergänzen“, heißt es von Servicevalue. Hierfür benötige der Berater nicht nur profunde fachliche Kompetenz, sondern auch Menschenkenntnis, eine schnelle Auffassungsgabe, ein kommunikatives Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit zu professioneller Gesprächsführung.

Bei der Versicherungsbranche schneiden 14 Unternehmen mit der Auszeichnung ab. Welche das sind, erfährst du in unserer Bildstrecke.

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Platz 14: Axa 1 / 14 Axa-Hauptverwaltung in Köln. Bildquelle: Axa