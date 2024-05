Seit 2017 kürt das Institute of Research & Data Aggregation jedes Jahr die Unternehmen, die in der Öffentlichkeit als besonders gute Arbeitgeber wahrgenommen werden. Es handelt sich dabei um eine Meta-Analyse, in die Daten aus über 250 internationalen Quellen wie Studien, Statistiken, Bewertungsportalen und Medienberichten einfließen. In einem mehrstufigen Prozess werden diese Daten auf ihre Aussagekraft hin geprüft und anschließend ausgewertet.

Bei der Auswertung geht es unter anderem um die Attraktivität der Unternehmen insgesamt, ihre Talentkommunikation, die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter sowie die Maßnahmen, die sie zur Gesundheitsförderung ihrer Belegschaft ergreifen. Mit Hilfe eines Scoringmodells und einer Gewichtungsmatrix, die die Quellen je nach ihrer Glaubwürdigkeit und Ansehen gewichtet, ermitteln die Forscher aus rund 200.000 untersuchten Firmen das 1 Prozent der Unternehmen mit besonders guten Arbeitsbedingungen und bieten ihnen den Siegel „Leading Employer“ zum Kauf an.

Axa Konzern als Branchensieger

Darüber hinaus zeichnet das Analysehaus branchenübergreifend 100 Firmen aus, die laut Studie zu den besten Arbeitgebern zählen, und ermittelt für jede Branche einen Branchensieger.

In der aktuellen Studie schneidet der Axa Konzern als Branchensieger ab. Außerdem haben es folgende 14 Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen in die Top-100-Liste geschafft (in alphabetischer Reihenfolge):

Allianz

AOK

Barmenia

Barmer

DAK

Hannover Re

Huk-Coburg

LVM Versicherung

R+V Versicherung

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

Swiss Life

Techniker Krankenkasse (TK)

Versicherungskammer Bayern (VKB)

Volkswohl Bund

Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels gewinnt das Thema Arbeitgeber-Attraktivität stark an Bedeutung. Auch Studien, die die besten Arbeitgeber verschiedener Branchen ermitteln, häufen sich. So zeichnete Ende Januar das Top Employers Institute acht deutsche Versicherer mit dem Titel „Top Employer“ aus. Im Sommer vergangenen Jahres vergaben die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu und die Zeit Verlagsgruppe das Arbeitgebersiegel „Most Wanted Employer“ an die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland, darunter auch an 49 Unternehmen aus der Versicherungsbranche.