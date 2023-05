Teilen

In Köln Diese 2 Versicherer zählen zu den 10 großzügigsten Arbeitgebern

Die höchsten Gehälter winken in Köln in der Versicherungsbranche, so das Ergebnis einer Auswertung des Karriere-Portals Kununu. Doch nur zwei Versicherer zählen zu den großzügigsten Arbeitgebern der Rheinmetropole.