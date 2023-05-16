In Köln Diese 2 Versicherer zählen zu den 10 großzügigsten Arbeitgebern

Die höchsten Gehälter winken in Köln in der Versicherungsbranche, so das Ergebnis einer Auswertung des Karriere-Portals Kununu. Doch nur zwei Versicherer zählen zu den großzügigsten Arbeitgebern der Rheinmetropole.

Köln ist eine der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands – und ein wichtiger Versicherungsstandort. Mehr als 50 deutsche Versicherer und Rückversicherer haben in der Stadt ihren Hauptsitz, weitere 60 eine Niederlassung. Mit rund 25.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erwirtschaftet die Branche in der Stadt rund 431 Millionen Euro Umsatz im Jahr.

Durchschnittsgehalt: 63.849 Euro brutto im Jahr

Davon profitieren auch die Beschäftigten. Laut einer Auswertung des Karriere-Portals Kununu zahlt die Versicherungsbranche in der Rheinmetropole die höchsten Gehälter. So liegt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt einer Vollzeitkraft in Köln bei 49.070 Euro. Wer bei einer Versicherung arbeitet, verdient mit durchschnittlich 63.849 Euro wesentlich mehr. Lediglich eine einzige weitere Branche – Chemie – kommt ebenfalls auf durchschnittliche Jahresgehälter von mehr als 60.000 Euro. Die Banken landen mit 59.517 Euro knapp darunter auf Rang drei.

Trotzdem führen ein IT-Beratungsunternehmen, ein Automobilzulieferer und ein Chemiekonzern die Rangliste der großzügigsten Arbeitgeber Kölns an. So winken Mitarbeitern bei Capgemini Deutschland durchschnittlich 79.809 Euro brutto im Jahr – ein Betrag, mit dem 56 Prozent der Belegschaft zufrieden sind. Die durchschnittlich 75.317 Euro bei Magna international finden mit 41 Prozent deutlich weniger Anklang. Als Drittplatzierter sorgt Lanxess mit 73.992 Euro jährlich für etwas höhere Gehaltszufriedenheit (66 Prozent).

HDI und Zurich sind die großzügigsten Versicherungen

Und wo bleiben da die Kölner Versicherungen? Zwei Gesellschaften landen auf Plätzen 9 und 10 des Gehaltsrankings. So zahlt die HDI Gruppe ihren Beschäftigten im Schnitt nach Kununu-Angaben 69.833 Euro brutto im Jahr. 53 Prozent der HDI-Mitarbeiter geben sich damit zufrieden.

Die Zurich Gruppe Deutschland kommt auf noch mehr zufriedene Mitarbeiter – bei niedrigeren Gehältern. Das Unternehmen zahlt seinen Kölner Beschäftigten ein durchschnittliches Jahresgehalt von 69.774 Euro brutto. Die Gehaltszufriedenheit liegt dort allerdings bei 82 Prozent.

Auch in Deutschland insgesamt zahlen die Versicherungen laut Kununu die höchsten Gehälter. DAS INVESTMENT berichtete, wie hoch diese sind, welche weiteren Branchen sich ebenfalls besonders großzügig geben, in welchen Berufen in der Versicherungswirtschaft die höchsten Gehälter winken und wo Frauen am meisten verdienen.

>> Welche 8 Versicherer mit dem Zertifikat „Top Employer“ ausgezeichnet wurden, erfährst du hier.

>> Den Online-Gehaltsrechner des Statistischen Bundesamts, der auch die Versicherungsgehälter ermittelt, findest du hier.