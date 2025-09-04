Das Thema Inflation scheint inzwischen in der öffentlichen Debatte an Relevanz zu verlieren: Extreme Steigerungsraten wie in den Vorjahren sind passé, in Deutschland stiegen die Preise im Juli 2025 um 2,0 Prozent, im Vormonat Juni waren es ebenfalls 2,0 Prozent.

In den USA liegt die Inflation gleichwohl noch etwas höher, im Juli waren es 2,7 Prozent, ebenso wie im Juni. Allerdings stieg die Kerninflation, also die Inflation für Kernwaren wie Kleidung, Unterhaltung, Bildung, jedoch ohne Energie und Lebensmittel – in den USA im Juli um 3,1 Prozent, und lag damit über den Erwartungen. Inflationsgefahren sind also nach wie vor präsent.

Insbesondere die politische Gemengelage sorgt dafür, dass sich die Inflationsrisiken weiter verstärken: Steigende Zölle und Handelsbarrieren stellen einen klassischen negativen Angebotsschock dar. Gleichzeitig schlägt die Finanzpolitik vor allem in den USA und Deutschland einen expansiveren Kurs ein. Die potenzielle Wechselwirkung zwischen Angebotsengpässen und erneuten finanziellen Impulsen erinnert an unangenehme Parallelen zum Inflationsanstieg nach der Pandemie.

In diesem Jahr hat man bereits häufiger gesehen, dass widersprüchliche makroökonomische Signale hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung und anhaltender Inflation die Marktvolatilität befeuern.

Für Ökonomen und Marktteilnehmer stellt sich eine zentrale Frage: Was haben wir aus dem Inflationsschock von 2022 über das Verhalten von Märkten und Korrelationen gelernt? Die Antworten liefern wichtige Erkenntnisse nicht nur für die Portfoliotheorie, sondern auch für unser Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge in Krisenzeiten.

Erste Lektion: Traditionelle Diversifikation hilft nur bedingt

Die erste – und für viele schmerzhafte – Erkenntnis war, dass der traditionelle Ansatz der Portfoliodiversifikation unter Inflationsdruck ins Wanken gerät. Weder Aktien noch Anleihen reagierten positiv auf die Inflation, wodurch die bisherige negative Korrelation zwischen diesen Anlageklassen untergraben wurde. Den Anlegerinnen und Anlegern blieben 2022 nur wenige wirksame Absicherungen in liquiden traditionellen Anlageklassen.

Diese Beobachtung zeigt, dass die in ruhigen Marktphasen beobachtbaren Korrelationsmuster in Stresssituationen ihre Gültigkeit verlieren können.

Zweite Lektion: Die Renaissance der Sachwerte

Umso bemerkenswerter war die zweite Lektion: Viele der besten Zufluchtsorte im Falle einer Inflation fanden sich in Sachwerten wie Infrastruktur, Transportwesen und Nutzholz. Diese Anlageklassen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, stabile, einkommensorientierte Erträge zu erzielen, die durch langfristige Verträge, regulatorische Rahmenbedingungen und die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen abgesichert sind.

Im Bereich der Kerninfrastruktur profitieren beispielsweise regulierte Versorgungsunternehmen und langfristige Lieferverträge für erneuerbare Energien von inflationsgebundenen Einnahmen und Mechanismen zur Kostenweitergabe. Oft verfügen sie über eine regulierte Eigenkapitalrendite, die mit der Inflation steigt. Dies unterscheidet sie fundamental von förderfreien Anlagen oder Greenfield-Projekten, denen vertraglich vereinbarte Einnahmen fehlen und die mit Bau- oder Marktrisiken verbunden sind.

Im Transportwesen umfassen Kernstrategien Schiffe oder Flugzeuge, die im Rahmen langfristiger Zeitcharterverträge an Investment-Grade-Gegenparteien vermietet werden und vorhersehbare, oft inflationsbereinigte Cashflows generieren. Durch diese Vereinbarungen werden das operative Risiko und das Marktrisiko auf den Mieter verlagert, was wiederum das Anlagerisiko gegenüber der Volatilität der Spotmärkte reduziert.

Nutzholz demonstriert eine besonders interessante Form des Inflationsschutzes, da die Preise für Holz und Waldfläche in der Vergangenheit mit der Inflation gestiegen sind. Da Bäume kontinuierlich wachsen, können Anlageverwalter die Holzernte in schwächeren Marktphasen aufschieben und verkaufen, wenn die Preise besser sind. Während die Bäume weiter wachsen, steigt das Volumen des erntefähigen Nutzholzes und bietet so eine sich natürlich vermehrende Ertragsquelle.

Für diejenigen ohne Zugang zu Sachwerten kann Gold als teilweiser Ersatz dienen. Obwohl Gold trotz hoher Inflation in den Jahren 2021 bis 2022 zunächst hinter den Erwartungen zurückblieb, unterstreicht die zuletzt verzeichnete Erholung dessen Wert als Absicherung gegen geopolitische Unsicherheiten und bekräftigt Fragen zum langfristigen Status des US-Dollars. Nach einem Anstieg von 40 Prozent in den letzten zwölf Monaten scheinen viele dieser Bedenken allerdings bereits im Goldpreis berücksichtigt zu sein.

Dritte Lektion: Volatilität als Chance

Eine weitere wichtige Erkenntnis betrifft Strategien, die von erhöhter Marktvolatilität profitieren können. Liquide Alternativen – insbesondere Makro-Hedgefonds-Strategien – sind darauf ausgelegt, unabhängig von der Marktrichtung zu performen und tendieren dazu, von Marktverwerfungen, Zinsdivergenzen oder erhöhter politischer Unvorhersehbarkeit zu profitieren. In der Vergangenheit haben diese Strategien unter ähnlichen Bedingungen tendenziell eine stärkere relative Performance erzielt.

Diese Strategien fungieren als Stabilisator in Portfolios und verbessern die Diversifizierung gerade dann, wenn die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen instabiler werden – ein Phänomen, das wir derzeit beobachten können.

Fazit: Robuste Portfolios für eine volatile Welt

Die Lehren aus dem Jahr 2022 sind auch im derzeitigen Umfeld relevant. Portfolios sollten unter Berücksichtigung wechselseitiger Risiken aufgebaut werden: Anleihen hoher Qualität bleiben unverzichtbar für die Absicherung gegen Rezessionsrisiken, während Sachwerte langfristigen Schutz vor Inflation bieten und in einem Umfeld erhöhter makroökonomischer Volatilität als realer Substanzwert dienen.

Gleichzeitig können liquide Alternativen eine zusätzliche Diversifizierungsebene bieten, die dazu beiträgt, von Volatilität zu profitieren und Verluste zu begrenzen. Zusammen können diese alternativen Instrumente dazu beitragen, widerstandsfähigere Portfolios in einer Welt aufzubauen, in der Inflations- und Wachstumsrisiken gleichmäßiger ausgeprägt sind als im letzten Jahrzehnt.