Im Ausland Diese 3 Versicherungen sind im Skiurlaub Pflicht

Wer einen Skiurlaub im Ausland plant, sollte auch an den Versicherungsschutz denken, mahnt Universa. Der Versicherer nennt drei Policen, die besonders wichtig sind. Eine davon ist sogar in einem beliebten Urlaubsland gesetzlich vorgeschrieben.

Skifahrer: Bei einem Skiurlaub im Ausland sollten drei Versicherungen nicht fehlen.

Jeder fünfte Sportunfall passiert mittlerweile beim Skifahren. Das zeigt eine Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Mit einer privaten Unfallversicherung kann man sich vor den finanziellen Folgen einer dauerhaften Invalidität schützen“, meint Margareta Bösl, Schadenexpertin bei der Versicherungsgesellschaft Universa. Außerdem übernimmt die Unfallversicherung laut Bösl im Fall der Fälle die Bergungs-, Such- und Rettungskosten nach einem Unfall oder Lawinenabgang.

Eine weitere Police, die im Skiurlaub nicht fehlen sollte, ist laut Universa die Auslandsreisekrankenversicherung. Sie übernehme akut entstandene Behandlungs- und Klinikkosten sowie im Ernstfall einen medizinisch sinnvollen und wirtschaftlich vertretbaren Rücktransport ins Inland.

Haftpflichtversicherung in Italien Pflicht

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Die dritte Police, die unbedingt mit in den Skiurlaub muss, ist die private Haftpflichtversicherung. Sie zahlt, wenn man einen Dritten geschädigt hat. „In italienischen Skigebieten wird sogar ein Nachweis hierüber gefordert“, sagt Bösl. Diesen sollte man rechtzeitig bei seiner Versicherung anfordern und stets bei sich tragen, rät die Universa-Fachfrau. „Ansonsten droht ein Bußgeld und es kann Probleme mit dem Skipass geben“.