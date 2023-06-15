Versicherungsmakler warnt Diese 4 Versicherungen kosten viel – und bringen fast nichts

Auf dem Markt existieren viele Versicherungen, die im Verhältnis zum Nutzen relativ viel kosten, warnt Versicherungsvermittler Christopher Eisele und nennt vier Policen, auf die Verbraucher gut verzichten können.

Zwei Touristen mit Koffern auf den Malediven: Versicherungsmakler Christopher Eisele rät davon ab, das Reisegepäck zu versichern.

1. Insassenunfallversicherung

Die Insassenunfallversicherung ist eine Versicherung, die speziell darauf abzielt, die Insassen eines Fahrzeugs im Falle eines Unfalls abzusichern. Sie bietet finanzielle Leistungen für Verletzungen oder bleibende Invalidität. Was gut klingt, ist eigentlich jedoch nicht notwendig. Denn bereits die gesetzlich vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung bietet eine gewisse Absicherung für Insassen im Falle eines Unfalls. Sie deckt die Schäden Dritter ab, einschließlich der Insassen des Fahrzeugs, worunter auch medizinische Kosten oder eventuelle Schmerzensgelder fallen. Darüber hinaus ist die private Unfallversicherung eine bessere Alternative zur Insassenunfallversicherung. Denn sie bietet auch Schutz bei Unfällen, unabhängig davon, ob sie sich im Fahrzeug oder außerhalb ereignen. Außerdem beinhaltet sie umfangreichere Leistungen bei Invalidität oder Todesfällen.

2. Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr

Die private Unfallversicherung ist an sich eine sinnvolle Versicherung, die finanziellen Schutz im Falle eines Unfalls bietet. Allerdings gibt es eine spezielle Art der Unfallversicherung, die unnötig ist: die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr. Bei dieser Versicherungsvariante werden im Falle von unfallfreien Jahren die gezahlten Beiträge an den Versicherungsnehmer zurückerstattet. Der Gedanke dahinter ist, den Kunden einen finanziellen Anreiz zu bieten und die Vorstellung zu vermitteln, dass man Geld zurückerhält, unabhängig davon, ob ein Unfall tatsächlich eintritt. Der entscheidende Unterschied zur herkömmlichen privaten Unfallversicherung liegt darin, dass die Beitragsrückgewähr einen zusätzlichen Betrag erfordert. Die Prämien für eine Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr sind höher als bei einer herkömmlichen Unfallversicherung. Diese Mehrkosten werden genutzt, um die potenzielle Rückzahlung der Beiträge zu finanzieren. Der Mehrbeitrag, den man für eine Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr zahlt, sollte besser anderweitig investiert werden, zum Beispiel in eine ETF-Police. Dadurch erzielt man langfristig eine höhere Rendite als durch die Beitragsrückgewähr.

3. Ausbildungsversicherung

Eine Ausbildungsversicherung ist eine spezielle Art von Versicherung, die darauf abzielt, Geld für die Ausbildung oder das Studium eines Kindes anzusparen. Nach Ablauf der Versicherungsdauer wird das angesparte Kapital dann zur Verfügung gestellt, um Bildungsausgaben wie Studiengebühren, Unterkunft oder Lehrmaterialien zu decken. An sich eine gute Idee - wäre die Versicherung wirklich lukrativ. Ausbildungsversicherungen werden aber in der Regel schlecht verzinst. In Zeiten hoher Inflation kann dies bedeuten, dass die tatsächliche Kaufkraft des angesparten Betrags im Laufe der Zeit abnimmt. Das Geld sollte besser in einer ETF-Police angespart werden. Der Vertrag sollte zudem flexibel gestaltet werden können, sodass Zuzahlung und Entnahmen ohne Probleme während der Laufzeit möglich sind.

4. Reisegepäckversicherung

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der Sommer steht vor der Tür und für viele heißt es bald: "Ab in den Urlaub". Da liegt es nahe, auch sein Gepäck zu versichern. Schließlich möchte niemand am Gepäckband stehen und merken, dass der Koffer verloren gegangen ist. Doch ich rate von dieser Versicherung ab. Viele Studien zeigen, dass die tatsächlichen Gepäckverlustquoten relativ niedrig sind. Hinzu kommt, dass im Fall des Gepäckverlustes nicht zwingend der ganze Kofferinhalt erstattet wird. Die unzureichende Abdeckung bestimmter Kosten ist ein bekanntes Problem. Oftmals gibt es Obergrenzen für die Erstattung von Ausgaben, wie beispielsweise für den Kauf von Ersatzkleidung oder persönlichen Gegenständen. Auch teure Wertsachen wie Laptops oder Uhren werden nur bis zu einer Höchstgrenze erstattet. Den Rest muss der Betroffene aus eigener Tasche zahlen. Es ist demnach empfehlenswert, wertvolle Gegenstände besser im Handgepäck unterzubringen. Nicht zuletzt sollte man wissen: In vielen Fällen ist das eigene Gepäck bereits abgesichert, beispielsweise durch die Hausratversicherung oder bei Flugreisen durch die Airline. Fazit:

Bei all den Versicherungsoptionen wird deutlich: Es ist mittlerweile nicht mehr allzu einfach, den Überblick zu behalten. Zwar gibt es viele sinnvolle Versicherungen - um sie zu erkennen, muss man sich allerdings im Voraus gut informieren und ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen. Vor dem Abschluss jeder Versicherung gilt deshalb: Lieber einmal zu viel Informationen einholen, als blauäugig Versicherungen zu "sammeln".

Über den Autor:

Christopher Eisele und sein Geschäftspartner Pascal Groß sind gemeinsam die Inhaber einer Agentur der Provinzial Holding. Die Versicherungs- und Altersvorsorge-Experten haben ihr eigenes Beratungskonzept entwickelt. Mit diesem helfen sie ihren Kunden in Form von Fachvorträgen dabei, sich schon vor dem eigentlichen Beratungsgespräch zu informieren. Mehr Informationen gibt es hier.

>> Auf welche Versicherungen und Versicherungsbausteine PKV-Kunden bereit sind zu verzichten, erfährst du hier.

>> Welche Versicherungen sich jetzt besonders stark verteuern, erfährst du hier.

>> Welche Versicherungen die Geschäftsführer des Mannheimer Versicherungsmaklers Teaching Finance für besonders wichtig halten, erfährst du hier.