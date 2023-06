Versicherungsmakler warnt Diese 4 Versicherungen kosten viel – und bringen fast nichts

1. Insassenunfallversicherung

Die private Unfallversicherung ist an sich eine sinnvolle Versicherung, die finanziellen Schutz im Falle eines Unfalls bietet. Allerdings gibt es eine spezielle Art der Unfallversicherung, die unnötig ist: die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr. Bei dieser Versicherungsvariante werden im Falle von unfallfreien Jahren die gezahlten Beiträge an den Versicherungsnehmer zurückerstattet. Der Gedanke dahinter ist, den Kunden einen finanziellen Anreiz zu bieten und die Vorstellung zu vermitteln, dass man Geld zurückerhält, unabhängig davon, ob ein Unfall tatsächlich eintritt.

Eine Ausbildungsversicherung ist eine spezielle Art von Versicherung, die darauf abzielt, Geld für die Ausbildung oder das Studium eines Kindes anzusparen. Nach Ablauf der Versicherungsdauer wird das angesparte Kapital dann zur Verfügung gestellt, um Bildungsausgaben wie Studiengebühren, Unterkunft oder Lehrmaterialien zu decken.

An sich eine gute Idee - wäre die Versicherung wirklich lukrativ. Ausbildungsversicherungen werden aber in der Regel schlecht verzinst. In Zeiten hoher Inflation kann dies bedeuten, dass die tatsächliche Kaufkraft des angesparten Betrags im Laufe der Zeit abnimmt. Das Geld sollte besser in einer ETF-Police angespart werden. Der Vertrag sollte zudem flexibel gestaltet werden können, sodass Zuzahlung und Entnahmen ohne Probleme während der Laufzeit möglich sind.