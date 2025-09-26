Die Versicherer sind die Branche mit den höchsten Gehältern. In welchen fünf Versicherungsberufen Beschäftigte besonders viel verdienen, zeigt eine weitere Auswertung von Kununu.

In der Versicherungsbranche wird überdurchschnittlich gut verdient, so das Ergebnis einer Kununu-Analyse. Vor allem fünf Versicherungsberufe sind dabei besonders lukrativ.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die Versicherungsbranche führt das Gehaltsranking deutscher Industrien an – mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.228 Euro brutto. Das zeigt eine Analyse des Arbeitgeber-Bewertungsportals Kununu. Damit überholt sie knapp die Bankenbranche, die mit 62.198 Euro nur 30 Euro darunter liegt.

Eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Berufsgruppen offenbart erhebliche Unterschiede bei den Verdienstmöglichkeiten. In strategischen Positionen, aber auch in einigen klassischen Versicherungsdisziplinen und in der IT sind Durchschnittsgehälter von bis zu 81.200 Euro brutto im Jahr möglich. Das stellte Kununu bei der Auswertung der jeweils lukrativsten Jobs in den Top-Verdiener-Branchen fest.

Methodik und Einschränkungen

Die Auswertung basiert auf anonymen Gehaltsangaben von Arbeitnehmern auf Kununu.com und spiegelt nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider. Berücksichtigt wurden ausschließlich Daten von Vollzeitbeschäftigten für ihre aktuelle Stelle. Angaben von Studierenden, Praktikanten oder Auszubildenden flossen nicht in die Ergebnisse ein.

Für die Branchenanalyse wurden nur Bereiche aufgenommen, auf die mindestens ein Prozent der gesamten Eingaben in Deutschland entfallen. Die Daten decken einen Zeitraum von vier Jahren ab und zeigen damit längerfristige Trends auf.

Die Kununu-Daten bieten einen Einblick in die Gehaltsstrukturen, können aber nicht als repräsentativ für die gesamte Branche gelten, da sie nur die Angaben der Portal-Nutzer widerspiegeln.

Auf folgenden Seiten stellen wir Ihnen die fünf bestbezahlten Berufe in der Versicherungsbranche im Detail vor.

Platz 1: Product Owner

Durchschnittliches Gehalt: 81.200 Euro brutto/Jahr

Tätigkeitsprofil / Anforderungen: Der Product Owner definiert die Vision von Versicherungsprodukten und steuert deren Entwicklung. In der Produktentwicklung sammelt er die Wünsche aller Beteiligten, legt Prioritäten für die Umsetzung fest und vermittelt zwischen Kunden, Entwicklern und Geschäftsführung. Voraussetzungen sind betriebswirtschaftliches Verständnis, strategisches Denken und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten.

Platz 2: Key-Account-Manager

Durchschnittliches Gehalt: 80.100 Euro

Tätigkeitsprofil/ Anforderungen: Key Account Manager betreuen die wichtigsten Großkunden eines Versicherungsunternehmens und verantworten einen erheblichen Teil des Umsatzes. Sie entwickeln kundenspezifische Lösungen, führen Vertragsverhandlungen und bauen langfristige Geschäftsbeziehungen auf. Gefordert sind fundierte Branchenkenntnisse, Verhandlungsgeschick und die Fähigkeit, zwischen Kundenanforderungen und Unternehmensinteressen zu vermitteln.

Platz 3: Risikomanager

Durchschnittliches Gehalt: 79.300 Euro

Tätigkeitsprofil/ Anforderungen: Risikomanager identifizieren, analysieren und bewerten alle Arten von Unternehmensrisiken. In Versicherungen überwachen sie versicherungstechnische, finanzielle und operative Risiken und entwickeln entsprechende Bewältigungsstrategien. Sie erstellen Berichte, führen Stresstests durch und stellen die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie Solvency II sicher. Ein Studium in Mathematik, Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaften ist typische Voraussetzung.

Platz 4: Aktuar

Durchschnittliches Gehalt: 78.200 Euro

Tätigkeitsprofil/ Anforderungen: Aktuare sind die Versicherungsmathematiker der Branche und berechnen mit statistischen Methoden Tarife, Reserven und Risikobewertungen. Sie entwickeln mathematische Modelle für Produktkalkulation und Unternehmensteuerung und sind oft als „Verantwortlicher Aktuar“ gesetzlich vorgeschrieben. Die Position erfordert ein mathematisches Studium und zusätzliche aktuarielle Ausbildung, beispielsweise zum „Aktuar DAV“.

Platz 5: IT-Projektmanager

Durchschnittliches Gehalt: 78.200 Euro

Tätigkeitsprofil/ Anforderungen: IT-Projektmanager planen, steuern und koordinieren komplexe IT-Vorhaben in Versicherungsunternehmen – von Systemmigrationen bis zur Entwicklung digitaler Kundenportale. Sie führen interdisziplinäre Teams, überwachen Budgets und Zeitpläne und fungieren als Schnittstelle zwischen IT-Entwicklung und Fachbereichen. Vorausgesetzt werden technisches Verständnis, Projektmanagement-Kenntnisse und Führungskompetenzen.