Die beliebtesten Fonds der FNZ-Kunden

Die B2B-Direktbank FNZ gibt in einer regelmäßigen Kooperation mit DAS INVESTMENT Einblicke in ihre Kundendepots. Dabei wertet sie die Handelsaktivitäten und Mittelflüsse aus: Wie aktiv haben die Kunden zuletzt Fondsanteile gekauft und verkauft, wo liegt der Saldo bei den Mittelflüssen – und welche Fonds waren zuletzt besonders gefragt. FNZ-Bank-Chef Peter Karst erläutert die jüngsten Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Karst, welche Trends haben Sie zuletzt beobachtet?

Peter Karst: Der Dax hat das Jahr 2024 mit einem starken Jahresendspurt beendet, er kletterte auf rund 19.900 Punkte – verglichen mit dem Jahresstart von 16.800 Punkten. Zum Vergleich: Ende 2014 stand der Dax noch bei etwa 9.800 Punkten.

Entsprechend schienen auch unsere Kunden den letzten Monat des Jahres zu nutzen, um ihre Portfolien für das kommende Jahr auszubauen: Der Fundflow-Faktor bei aktiv gemanagten Fonds kletterte mit einem Wert von 1,22 auf den höchsten Stand seit März. Die Mittelzuflüsse überstiegen die Mittelabflüsse also um 22 Prozentpunkte. Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Handelsaktivität, die auf 135 Prozent des ohnehin eher handelsintensiven Vorjahresdurchschnitts anstieg. Der vergleichsweise hohe Fundflow-Faktor gepaart mit hoher Handelsaktivität könnte darauf hindeuten, dass Anlegerinnen und Anleger trotz globaler Unsicherheiten und Krisen weiter an eine positive Entwicklung der Märkte im kommenden Jahr glauben.

Im Dezember konnten wir bereits feststellen, dass unsere Kunden vermehrt auf den Anlageschwerpunkt USA setzten. Wie sich das im Jahresverlauf entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Handelsaktivität aktiv gemanagter Fonds bis einschließlich Dezember 2024

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im Dezember 2024 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 135 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 35 Prozentpunkte über dem Schnitt des Vorjahres. © FNZ Bank

Wie haben sich die Anleger im Dezember positioniert?

Karst: Wie bereits im gesamten Jahresverlauf standen Rentenfonds besonders im Fokus. Im Dezember lag der Fundflow-Faktor hier bei 1,94: Es wurden beinahe doppelt so viele Rentenfonds gekauft wie verkauft. Besonders gefragt waren solche mit Anlageschwerpunkt USA. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe sogar um mehr als das Sechsfache. Außerdem beliebt waren im Dezember Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Europa. Dort überstiegen die Käufe die Verkäufe um mehr als das Doppelte. Weniger gefragt waren dagegen Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Asien.

Mischfonds konnten im Vergleich zum Vormonat deutlich zulegen – die Käufe überstiegen die Verkäufe um den Faktor 1,17. Auch bei hier dominierte der Anlageschwerpunkt USA – die Käufe überstiegen die Verkäufe um mehr als das Siebenfache. Im Vergleich weit abgeschlagen lag hier der Anlageschwerpunkt Deutschland.

Fundflow-Faktor aktiv gemanagter Fonds bis Ende Dezember 2024

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Abflüsse übersteigen oder auch umgekehrt.



Lesebeispiel: Im Dezember 2024 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um den Faktor 1,22 über den Mittelabflüssen. © FNZ Bank

Wie war die Situation bei Aktienfonds?

Karst: Bei einem Fundflow-Faktor von 0,99 wurden etwa so viele Aktienfonds verkauft wie gekauft. Auch hier lag der Anlageschwerpunkt in den USA. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe in Erwartung einer gestärkten US-Wirtschaft nach der Wahl von Donald Trump bei einem Fundflow-Faktor von 2,20 sogar um mehr das Doppelte. Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland (Fundflow-Faktor 0,20) und Europa (Fundflow-Faktor 0,52) wurden dagegen überwiegend verkauft.

Welche aktiv gemanagten Fonds haben die Kunden im Dezember besonders interessiert?

Karst: Im Dezember fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds ein Mischfonds, zwei Geldmarktfonds und zwei Aktienfonds:

Der Mischfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657) stützt seine Anlagestrategie auf fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art. Mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert, die Aktienquote kann bis zu 100 Prozent betragen. Bis zu 15 Prozent darf direkt in Gold investiert werden.

Ein Lieblingsfonds war auch der Geldmarktfonds ODDO BHF Money Market DR-EUR (DE000A0YCBQ8). Das Fondsmanagement legt Wert auf Liquidität und maximale Sicherheit. Dazu wird aktiv in eine Kombination von Geldmarktinstrumenten investiert, wobei der Fokus auf Anleihen von öffentlichen Ausstellern, Pfandbriefen oder Covered Bonds sowie Termingeldern liegt.

Ein anderer beliebter Fonds war der Geldmarktfonds DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524). Er investiert vor allem in Einlagen bei Kreditinstituten sowie in Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten oder gegen Euro abgesichert sind. Bei Anlageentscheidungen werden neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch ökologische, soziale und die Prinzipien einer guten Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

Der erste Aktienfonds ist der DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD (DE0009848119). Er investiert weltweit in Aktien mit besonders hoher Dividendenrendite und bevorzugt dabei hochkapitalisierte Werte. Dividendenrendite und Dividendenwachstum sollen nachhaltig sein. Ebenso ist das historische und zukünftige Gewinnwachstum und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von entscheidender Bedeutung.

Der zweite Aktienfonds ist der Fidelity Funds - Global Technology Fund (LU0099574567). Er investiert mindestens 70 Prozent seines Vermögens in globale Aktien. Die Unternehmen sollen Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln, die technologische Verbesserungen oder Fortschritte ermöglichen oder davon profitieren. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens nehmen Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen ESG-Eigenschaften ein.

Die fünf umsatzstärksten aktiven Fonds im Dezember 2024