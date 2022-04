Aktien, Anleihen, Immobilien Diese 5 Fonds waren zuletzt Absatzrenner bei Fonds Finanz

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

ISIN: LU0203975437

Kategorie: Aktienfonds Global Value

Fondsgesellschaft: Robeco

Fondsmanager: Christopher Hart

Anlageidee:

„Die Investmentphilosophie des Robeco BP Global Premium Equities basiert auf drei Parametern: attraktiven Bewertungen, starken Fundamentaldaten und einer positiven Geschäftsentwicklung bei Unternehmen. Aktien von Firmen, die diese Vorgaben erfüllen, werden von Manager Chris Hart für den Fonds ausgewählt. Das Ergebnis ist ein Portfolio aus Substanzaktien, das in Summe eine günstigere Bewertung als der MSCI Welt aufweist. Dadurch ist es wesentlich weniger stark von Renditeanstiegen am Anleihemarkt betroffen. Der Fonds eignet sich zur Diversifikation vieler von Wachstumstiteln dominierter Kundenportfolios.“

Das zeichnet den Fonds aus:

„Fondsmanager Hart investiert mit dem Fonds in Unternehmen, die mittels einer aufwendigen Fundamentalanalyse identifiziert werden. Im Vergleich zum Index MSCI World weist der Fonds seit Jahren aus Bewertungsgründen eine geringere US-Aktienquote auf (circa 50 Prozent gegenüber 68 Prozent) und ist im Gegenzug stärker in Europa und Japan engagiert. Auch sind mittelgroße und große Unternehmen im Fonds höher als in gängigen globalen Aktienindizes gewichtet, die vor allem die noch größeren Mega-Caps enthalten. Industrieunternehmen, Finanzwerte und zyklische Konsumtitel zählen mit je rund 15 Prozent Anteil zu den größten Sektorpositionen des Fonds. Auch Technologieaktien sind aktuell mit einem Portfolioanteil von 15 Prozent enthalten. Im Vergleich zum globalen Aktienmarkt stellt dies jedoch ein deutliches Untergewicht dar, was daran liegt, dass dem Manager viele Technologieaktien zu hoch bewertet sind.“

So hat sich der Fonds entwickelt:

„Seit Jahresanfang übertraf der Robeco BP Global Premium mit +0,5 Prozent den Durchschnitt der Konkurrenzfonds. Diese verzeichneten insgesamt einen Verlust von -0,1 Prozent. Den Monat März schloss der Fonds mit -0,1 Prozent dagegen schwächer als die Peergroup ab (+2,5 Prozent). Ausschlaggebend für diese kurzfristige Underperformance waren unter anderem Finanztitel wie das US-Konsumkreditunternehmen Synchrony Financial (-17,9 Prozent), das britische Baustoffunternehmen Travis Perkins (-14,4 Prozent und der Sportwettenanbieter Flutter Entertainment (-18,1 Prozent). Auf der Gewinnerseite standen die Aktien der Rohstoffunternehmen Glencore (+12,0 Prozent) und Marathon Petroleum (+10,8 Prozent). Besonders stark legte der Rüstungskonzern Rheinmetall (+43,8 Prozent) zu, nachdem die deutsche Bundesregierung Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr angekündigt hatte.“