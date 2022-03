Fonds Finanz Diese 5 Fonds waren zuletzt die Vertriebslieblinge

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

ISIN: LU1128909394

Kategorie: Aktienfonds Edelmetalle

Fondsgesellschaft: Baker Steel Capital Managers

Fondsmanager: Trevor Steel, David Baker und Mark Burridge

„Der Bakersteel Precious Metals Fund ist einer der verlässlichsten Aktienfonds für die Investition in Gold- und Silberminen. Für Anleger bietet dieser Fonds ein unkorreliertes Verhalten zum Gesamtaktienmarkt und somit ein Gegengewicht in Krisenzeiten.“

Das zeichnet den Fonds aus:

„Der Bakersteel Precious Metals Fund hebt sich von Konkurrenzfonds aus dem Universum der Edelmetallfonds deutlich ab. Er gehört seit seiner Auflage 2008 (Retail-Anteilsklasse A2 Euro) zu den Fonds mit der höchsten Performance innerhalb der Kategorie 'Aktienfonds Edelmetalle'. Seine langfristige Überrendite zur Vergleichsgruppe konnte der Fonds sowohl in Phasen eines steigenden Goldpreises (zum Beispiel 2008 bis 2011, 2016 und 2019) als auch in Phasen eines sinkenden Goldpreises (etwa 2015, 2018) erzielen. Grund hierfür ist der Fokus auf hochwertige Minenunternehmen, die auch bei einem niedrigen Goldpreis eine positive Ertragslage (Cashflow) aufweisen und unterbewertet sind. Zudem investiert der Bakersteel-Fonds unabhängig von der Marktkapitalisierung, weshalb das Portfolio vor allem aus kleinen und mittelgroßen Minenfirmen besteht. Eine besondere Stärke des Fonds sind sein erfahrenes Fondsmanager-Team, das aus den beiden Gründern David Baker und Trevor Steel sowie Mark Burridge besteht. Für jeden Portfoliokandidaten verschafft sich das Trio ein umfassendes Bild, das über die reine betriebswirtschaftliche Situation eines Unternehmens hinausgeht und auch geologische Gegebenheiten wie die Minenbeschaffenheit oder das Potenzial für Exploration mit einschließt.“

So hat sich der Fonds entwickelt:

„Der Bakersteel Precious Metals Fund gehört, über die letzten zehn Jahre betrachtet (Anteilsklasse A2 Euro), zu den Fonds mit der höchsten Performance (+3,8 Prozent per annum) innerhalb der Kategorie 'Aktienfonds Edelmetalle' (‑1,5 Prozent p. a.). Nach einem – absolut wie relativ betrachtet – ungewöhnlich schwachen Jahr 2021 für den Fonds, kehrte er in den ersten Monaten des Jahres 2022 in die Erfolgsspur zurück. Im Zuge des Einmarsches Russlands in die Ukraine kletterte der Preis für eine Unze Feingold seinem Allzeithoch von rund 2.000 US-Dollar entgegen. Gold- und Silberminen reagierten mit Kursgewinnen. Explodierende Energiepreise und die Aussicht auf steigende Zinsen bremsen die Entwicklung von Minenaktien jedoch weiterhin etwas. Im Monat Februar legte der Fonds mit +13,5 Prozent stärker zu als seine Kategorie (+11,6 Prozent) und der Vergleichsindex Global Mining Gold (+11,9 Prozent).

Positiv zu der Wertentwicklung konnten insbesondere die Goldminen Nothern Star Ressources (+27,8 Prozent), Newcrest Mining (+23,0 Prozent) und Barrick Gold (+18,37 Prozent) sowie der Silberwert SSR Mining (+20,0 Prozent) beitragen. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland gingen aber auch am Bakersteel Precious Metals nicht spurlos vorüber. Die Aktien der russischen Minenbetreiber Polymetal International (‑67,0 pPozent) und Polyus PJSC (‑31,3 Prozent), deren Handel unter anderem an der Londoner Börse ausgesetzt ist, trugen negativ zur Performance bei. Auch der Kurs von Kinross brach ein (‑8,0 Prozent, denn das kanadische Unternehmen betreibt unter anderem Minen in Russland.“