Inflation, Preis-Schocks & Co. Diese 5 Gefahren machen deutschen Managern Angst

Führungskräfte aus Deutschland fürchten neben Inflation und schweren Preis-Schocks auch zwischenstaatliche Konflikte. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Umfrage des World Economic Forum (WEF) in Kooperation mit der Unternehmensberatung Marsh McLennan und der Zurich Versicherungsgruppe.

Umweltrisiken und Cyber-Bedrohungen verlieren an Bedeutung

Anders als im Vorjahr konzentrieren sich Führungskräfte weltweit in diesem Jahr auf wirtschaftliche, geopolitische und gesellschaftliche Risiken. Im vergangenen Jahr fürchteten sich Entscheider vor allem vor Technologie- und Umweltproblemen.

Das liegt aber nach Auffassung der Studienautoren keinesfalls an positiven Entwicklungen in Sachen Technologie und Klimaschutz. Ganz im Gegenteil: Die Regulierung zu mehr Nachhaltigkeit nahm in den vergangenen zwölf Monaten zu und auch die Bedrohung durch staatlich geförderte Cyber-Angriffe ist stark gestiegen. Vielmehr hätten die jüngsten politischen Entwicklungen den Blick der Entscheider in Richtung wirtschaftliche und geopolitische Probleme gelenkt.

Deutschland und die Welt

In einem Punkt sind sich die Entscheider aus Deutschland und den anderen G20-Staaten einig: Die Inflation stellt für sie die größte Bedrohung dar. So halten in der diesjährigen Studie mehr als ein Drittel (37 Prozent) der G20-Befragten die schnelle beziehungsweise anhaltende Inflation für das größte Risiko, gefolgt von Schuldenkrisen und steigenden Lebenshaltungskosten (jeweils 21 Prozent). Des Weiteren bezeichnen 11 Prozent der G20-Befragten geo-ökonomische Auseinandersetzungen als die größte Gefahr, gefolgt von weiteren geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit Staatszerfall und anhaltender wirtschaftlicher Stagnation (jeweils 5 Prozent der Befragten).

Die Entscheider aus Deutschland gewichten die Risiken ein bisschen anders. Sie führen zwar die Inflation ebenfalls als die größte Bedrohung an. Auf weiteren Plätzen folgen indes Preis-Schocks beziehungsweise eine hohe Preis-Volatilität und zwischenstaatliche Konflikte beziehungsweise geo-ökonomische Auseinandersetzungen aufgrund von strategischen Ressourcen wie Technologien, Energie oder Bodenschätze. Als fünftgrößtes Risiko wird eine Versorgungskrise mit Rohstoffen angesehen. Die Schuldenkrise liegt bei deutschen Befragten hingegen lediglich auf Rang 9.