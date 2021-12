Stabilitäts-Ranking Diese 5 Lebensversicherer sind besonders zukunftsfest

Welche Anbieter von Lebensversicherungen am deutschen Markt finanziell sind am besten für die Zukunft gerüstet? Diese Frage soll ein Test in der aktuellen Ausgabe der Finanzzeitschrift Euro beantworten. Dazu hat die Analysegesellschaft für Anlage- & Versicherungsprodukte zum mittlerweile zehnten Mal in Folge untersucht, wie es um die einzelnen Anbieter steht.

Demnach hat sich die aktuelle Lage der deutschen Assekuranz im Vergleich zur vorherigen Studie gebessert. Statt ein Unternehmen wie im Vorjahr enhielten nun fünf Anbieter die Note „sehr gut“. In der Gesamtbewertung erhalten fünf Lebensversicherer mit klassischem Neugeschäft die Bestnote: Ergo Vorsorge mit mehr als 90 Punkten, gefolgt von den Anbietern Ideal, Europa, Allianz und Hannoversche.

Am unteren Ende der Tabelle stehen in diesem Jahr nur noch zehn statt 27 Anbieter, deren Stabilität die Analysten lediglich als „befriedigend“ einschätzen. Und während die Zahl der als „gut“ bewerteten Anbieter ist von 36 auf 45 stieg, bekomme kein einziges der 67 untersuchten Unternehmen die Note „ausreichend“, „mangelhaft“ oder „ungenügend“. Das sei für die Kunden sehr beruhigend.