Unternehmensqualität Diese 5 PKV-Anbieter sind „exzellent“

Ein stabiler Beitrag zur privaten Krankenversicherung (PKV) spielt bei der Entscheidung für einen Anbieter eine wichtige Rolle. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die Unternehmensqualität der PKV-Anbieter untersucht und nennt die fünf Besten.

Für ihr Rating zur PKV-Unternehmensqualität haben die Forscher vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) das Angebot von über 37 Krankenversicherungsunternehmen unter die Lupe genommen. Sie bewerteten die Teilbereiche Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg und fügten diese Teilergebnisse zum Gesamtergebnis zusammen. Insgesamt haben sie 23 Kriterien untersucht und dafür eine Gesamtpunktzahl von 210 Punkten vergeben.

Dabei griffen die IVFP-Analysten nur auf Informationen zurück, die in den Zahlenwerken der Versicherungsunternehmen beziehungsweise einer Unternehmensgruppe wie zum Beispiel dem Konzernbericht und aus öffentlich zugänglichen Quellen, also Geschäftsberichten oder Bafin-Berichten enthalten sind.

Das Ergebnis: Fünf Versicherer bekamen die Bestnote „exzellent“. Weitere 18 schnitten „sehr gut“ ab. Hier die „exzellenten“ PKV-Anbieter in alphabetischer Reihenfolge:

Die PKV-Anbieter mit der besten Unternehmensqualität © IVFP

Auch andere Analysehäuser haben vor kurzem PKV-Ratings und -Rankings veröffentlicht. So kürt das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) die elf besten PKV-Anbieter im Bereich Standardschutz und die 14 Besten im Bereich Grundschutz. Und die Kölner Rating-Agentur Assekurata berichtet, welche 10 Krankenvollversicherer unter dem Strich Versicherte hinzugewonnen haben.