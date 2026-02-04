In seiner Stellungnahme zum Altersvorsorgereformgesetz kritisiert der Bundesrat fünf zentrale Punkte des Regierungsvorhabens und schlägt Nachbesserungen vor.

Blick von oben ins Plenum bei der 1.061. Sitzung des Bundesrates am 30. Januar 2026.

Der Bundesrat hat eine Stellungnahme zum „Altersvorsorgereformgesetz“ veröffentlicht. Darin begrüßt er zwar grundsätzlich das Ziel der Bundesregierung, die private Altersvorsorge zu stärken und insbesondere Beschäftigten mit niedrigen und mittleren Einkommen einen besseren Zugang zur kapitalgedeckten Altersvorsorge zu ermöglichen. Allerdings übt die Länderkammer an fünf zentralen Punkten deutliche Kritik und schlägt Nachbesserungen vor.

1. Sonderausgaben-Höchstbetrag zu niedrig

Der Bundesrat fordert, den geplanten Sonderausgaben-Höchstbetrag von 1.800 Euro auf 3.000 Euro anzuheben. Die vorgesehene Erhöhung falle im Vergleich zur geplanten Zulagenerhöhung zu gering aus, argumentiert die Länderkammer. Bereits bei der letzten Zulagenanhebung 2018 sei der Sonderausgaben-Höchstbetrag unverändert geblieben.

Eine deutliche Anhebung – wie sie im pAV-Reformgesetz der letzten Legislaturperiode mit 3.000 Euro vorgesehen war – sei allein schon als Inflationsausgleich geboten. Würde erneut darauf verzichtet, käme dies einer schleichenden Rückführung der Förderung gleich und konterkariere das Ziel einer verbesserten Förderung.

2. Kinderzulage benachteiligt Geringverdiener

Der Bundesrat kritisert, dass Geringverdiener durch die neue Kinderzulage schlechter gestellt werden. Künftig müssten sie mindestens 1.200 Euro jährlich aufbringen, um die volle Kinderzulage von 300 Euro zu erhalten. Bisher erhalten sie die ungekürzte Zulage bei Beiträgen in Höhe von mindestens 4 Prozent ihres Gehalts. Wer weniger als 30.000 Euro verdient, muss künftig mehr einzahlen als bisher, um die volle Zulage zu erhalten.

Der Bundesrat schlägt vor, die volle Kinderzulage von 300 Euro bereits dann zu gewähren, wenn der Zulageberechtigte eine Grundzulage von mindestens 175 Euro erhält. Nur bei niedrigerer Grundzulage solle es bei der beitragsproportionalen Bemessung bleiben.

3. Kein echtes Standardprodukt

Die schärfste Kritik gilt dem sogenannten Standarddepot. Der Bundesrat bemängelt, dass der Gesetzentwurf Millionen von Fonds-Kombinationen zulasse, die allesamt unter dem Begriff Standarddepot von verschiedenen Anbietern angeboten werden könnten. Eine Vergleichbarkeit werde so jedoch gerade nicht geschaffen. Statt eines echten Standardprodukts entstehe eine Vielzahl verschiedener Depots, die trotzdem alle die Bezeichnung Standarddepot führen dürften.

Die Länderkammer fordert ein staatlich organisiertes, aber privatwirtschaftlich geführtes einheitliches Standardprodukt, das zu gleichen Wettbewerbsbedingungen mit anderen Produkten konkurriert. Großbritannien und Schweden zeigten bereits eindrucksvoll, wie moderne Altersvorsorge mit vergleichbaren Standardprodukten funktionieren könne. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung habe sich bereits für ein derartiges Standardprodukt ausgesprochen.

Als Beispiel für eine mögliche Fondsauswahl nennt der Bundesrat eine Kombination aus sicheren und renditestärkeren Anlagen: einen ETF auf kurzlaufende Euro-Staatsanleihen oder einen Geldmarkt-ETF für den risikoarmen Teil sowie einen ETF auf einen weltweiten Aktienindex wie den MSCI World für den risikoreicheren Teil. Junge Sparer könnten so zunächst stärker auf Aktien setzen, während das Kapital kurz vor der Rente in sichere Anlagen umgeschichtet wird. Dabei könne auch im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens auf bereits vorhandene Fonds privater Anbieter zurückgegriffen werden.

4. Kostendeckel viel zu hoch

Der Bundesrat sieht die zulässige Kostenhöhe, die eine durchschnittliche jährliche Renditeminderung um bis zu 1,5 Prozent pro Jahr erlaubt, kritisch. Eine derart hoch angesetzte Kostenobergrenze laufe dem Ziel eines transparenten, verbraucherfreundlichen und besonders attraktiven Standardprodukts zuwider. Bei so hohen Kosten bestehe die akute Gefahr, dass die Rendite über den langen Anlagehorizont empfindlich geschmälert würde.

Vergleichbare kapitalmarktnahe Vorsorgeprodukte, insbesondere breit diversifizierte Indexfonds, wiesen regelmäßig Effektivkosten weit unter 0,5 Prozent pro Jahr auf. Das schwedische Standardprodukt, der Aktienfonds AP7, komme sogar auf etwa 0,1 Prozent pro Jahr. Der Bundesrat fordert daher, die Deckelung der Effektivkosten deutlich abzusenken und an der internationalen Best Practice auszurichten.

5. Zu enger Kreis der Förderberechtigten

Der Bundesrat spricht sich dafür aus, den Kreis der unmittelbar Förderberechtigten auf Selbständige oder sogar alle Personen im erwerbsfähigen Alter auszuweiten. Eine solche Erweiterung sei geboten, weil Selbständigkeit, gebrochene Erwerbsbiographien und Zeiten mit lediglich einem von der Versicherungspflicht befreiten Minijob mit einem erhöhten Risiko der Altersarmut einhergingen. Es sei daher konsequent, die Förderung privater Altersvorsorge nicht auf die in Pflichtversicherungssystemen erfassten Erwerbstätigen zu beschränken. Eine moderne Altersvorsorge brauche eine breite Teilhabe, nicht enge Zugangshürden.

Weitere Kritikpunkte

Darüber hinaus fordert der Bundesrat fordert zudem Klarstellungen zur Kapitalanlage während der Auszahlungsphase, zur Vererbbarkeit von Ansprüchen und zur Behandlung von Bestandsverträgen beim Wechsel ins neue Fördersystem. Zusammenfassend kritisiert der Bundesrat, dass die Reform hinter den Versprechen des Koalitionsvertrags zurückbleibe und erneut Raum für überteuerte Angebote schaffe, statt verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Hintergrund: Streit um die Reform

Die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz) sorgt seit Monaten für Diskussionen. Die Bundesregierung hatte den Gesetzentwurf im Dezember 2025 vorgelegt. Vorgesehen sind unter anderem höhere Zulagen, ein niedrigerer Mindesteigenbeitrag von 120 Euro pro Jahr statt der bisherigen 4 Prozent des Vorjahreseinkommens und neue Produktvarianten wie das Altersvorsorgedepot. Das Standarddepot soll dabei besonders kostengünstig und transparent sein.

Kritiker bemängeln jedoch, dass die Reform nicht weit genug gehe und erneut die Fehler der ursprünglichen Riester-Rente wiederhole. Insbesondere die hohen Kosten vieler bisheriger Riester-Produkte hatten zu massivem Vertrauensverlust geführt.

Darüber hinaus kritisieren Verbände wie beispielsweise der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Möglichkeit, Auszahlungspläne zu wählen, die nur bis zum 85. Lebensjahr laufen. Damit sei das sogenannte Langlebigkeitsrisiko nicht abgesichert, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Ebenfalls problematisch findet der GDV die Ausgestaltung des Standarddepots ohne Garantien. Für viele Menschen sei eine verlässliche Mindestabsicherung entscheidend, um Vertrauen in die private Altersvorsorge zu fassen.

AfW sieht Beratungsqualität gefährdet

Vermittlerverbände unterdessen monieren die geplante Möglichkeit, das Standarddepot ohne Beratung abzuschließen. Dies stehe im Widerspruch zu allen bisherigen Bemühungen, die Beratungsqualität zu stärken, erklärt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands AfW. Auch die von der Bundesregierung geplante Begrenzung der Effektivkosten auf 1,5 Prozent beim Standarddepot sieht Wirth kritisch. „Gute Beratung gibt es nicht umsonst“, betont er.

Der Gesetzgeber habe in der Vergangenheit bewusst die Anforderungen an qualifizierte Beratung erhöht – IHK-Abschluss, regelmäßige Weiterbildung, Haftpflichtversicherung, Nachhaltigkeitsprüfung. „Das kann es alles nicht umsonst geben.“ Daher dürfte der Bundesrat-Vorschlag, die Deckelung der Effektivkosten deutlich abzusenken, auf noch weniger Gegenliebe stoßen.