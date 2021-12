Faktor S aus ESG Diese 5 Unternehmen sind soziale Vorzeige-Kandidaten

Hauptsitz von LEG in Düsseldorf | Foto: LEG

Bezahlbares Wohnen

„LEG ist als Vermieter von Wohnungen zu fairen Mieten ausschließlich am deutschen Immobilienmarkt engagiert, der sich durch extrem hohe Nachfrage und ein viel zu knappes Angebot an erschwinglichem Wohnraum auszeichnet. Das Unternehmen hat in diesem Marktsegment einen Anteil von 10 Prozent und verlangt im Durchschnitt 30 Prozent niedrigere Mieten bei geringeren Mietpreissteigerungen. Trotz der vergleichsweise niedrigen Renditen ist das Unternehmen als sehr solide einzustufen und glänzt mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil“, sagt Nordea-Experte Olutajo Osunkunle.

Daten zur Aktie: