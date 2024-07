Welche Marken würden Kunden am ehesten weiterempfehlen? Dieser Frage ging das Analysehaus Yougov in seiner aktuellen Studie, dem Brandindex 2024, nach. Die Forscher ermittelten für 33 Branchen jeweils fünf Marken mit der höchsten Weiterempfehlungsbereitschaft.

Für jede Kategorie stellten die Forscher den Studienteilnehmern zwei Fragen: „Welche diese Marken würden Sie einem Freund oder einem Kollegen empfehlen?“ und „Von welchen dieser Marken würden Sie einem Freund oder Kollegen abraten?“ Anschließend berechneten die Forscher den sogenannten „Recommend-Score“, indem sie den Anteil negativer Nennungen vom Anteil positiver Nennungen abgezogen haben. Je höher dieser Wert bei einer Marke ist, desto eher würden die Kunden diese weiterempfehlen.

Versandapotheke vorn

Mit einem Score von 84,9 weist die Versandapotheke Medikamente-Per-Klick die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft auf. Es folgen die Biermarke Augustiner (84,8), die Kaffeemarke Lavazza (84,1), der Likör Baileys (83,7) und das Einzelhandelsunternehmen Manufactum (83,6).

Huk24 ist Versicherer mit der höchsten Weiterempfehlungsrate

Versicherer hingegen finden sich weder in der Top-5- noch in der Top-10-Liste. Mit einem „Recommend-Score“ von 71,3 weist der Direktversicherer Huk24 die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft auf. Es folgt die Muttergesellschaft Huk-Coburg (69,6). Auch die Versicherungsgesellschaft LVM, der Direktversicherer Cosmos Direkt und das Insurtech Friday haben es mit Werten zwischen 64,4 und 62,6 in die Top-5 geschafft.

