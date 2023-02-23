2 Direktversicherer, 3 Serviceversicherer Diese 5 Versicherer punkten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

Die 5 Versicherer mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis
Für ihr Preis-Leistungs-Ranking 2023 führten die Forscher vom Analysehaus Yougov mehr als 900.000 Online-Interviews durch. Das Ranking ist Teil des Yougov Brand-Index, bei dem insgesamt rund 926 Marken bewertet werden.
Das Preis-Leistungsverhältnis ist eine von insgesamt sechs Bewertungsdimensionen, die Yougov für den Brand-Index erhebt, um den Erfolg von Marken aus der Sicht von Verbrauchern zu ermitteln. Die anderen fünf Bewertungsdimensionen sind: Allgemeiner Eindruck, Qualität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft sowie das Arbeitgeberimage.
Zur Methode
Um das wahrgenommene Preis-Leistungsverhältnis einer Marke zu ermitteln, stellten die Forscher den Umfrageteilnehmern folgende Fragen: „Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis?“ „Und welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis?“
Aus allen positiven und negativen Bewertungen errechneten die Forscher den sogenannten Preis-Leistungs-Score einer Marke. Dieser liegt auf einer Skala von -100, falls alle befragten Markenkenner ein negatives Bewertungsurteil abgeben, bis +100 bei ausschließlich positiven Bewertungsurteilen.
Unter den Versicherungsmarken landen folgende fünf Gesellschaften in der Bestenliste beim Preis-Leistungsverhältnis:
|Rang
|Marke
|Score
|1.
|Huk-Coburg
|22,2
|2.
|Huk24
|20,1
|3.
|ADAC Versicherungen
|12,8
|4.
|VHV
|10,3
|5.
|Cosmos Direkt
|9,7
Im diesjährigen Markenwert-Rankings der Londoner Unternehmensberatung Brand Finance liegt unterdessen eine andere Versicherungsmarke vorne. Welche das ist, erfährst du hier.
>> Welche 10 Versicherer das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research zu den stärksten Marken der Versicherungsbranche gekürt hat, findest du hier.