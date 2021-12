Top Employer 2021 Diese 5 Versicherer sind Top-Arbeitgeber

„Das Jahr 2020 wird als eines der herausforderndsten in die Geschichte eingehen“, ist sich David Plink sicher. Er ist Chef des bereits vor drei Jahrzehnten gegründeten Top Employers Institute, einer weltweit tätigen Institution, die herausragende Bedingungen für Mitarbeiter in Unternehmen zertifiziert.

In diesem Jahr hat das Institut mit Hauptsitz in Amsterdam mehr als 1.600 besonders gute Arbeitgeber in 120 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von rund sieben millionen Mitarbeitern weltweit.

Personalarbeit der Unternehmen bewertet

Diese Arbeitgeber bieten ihren Beschäftigten ein herausragend gutes Umfeld zum Arbeiten und um sich weiterzuentwickeln. Für die Auszeichnung durchlaufen sie ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, bei dem unabhängige Experten die Personalarbeit des Unternehmens bewerten müssen.

Zu den von den Analysten untersuchten Kategorien zählen die Themen Personalplanung, Talentstrategie, Talentakquisition, An-Bord-Nehmen, Leistungs-Management, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Gehalt plus weiterer finanzieller Vorteile und die Unternehmenskultur.

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern in diesen Punkten ein herausragend gutes Umfeld bieten, können sich vom Top Employers Institute zertifizieren lassen. Zu den aktuell ausgezeichneten Firmen zählen auch fünf deutsche Versicherer, die wir Ihnen in der obigen Bilderstrecke in alphabetischer Reihenfolge vorstellen.