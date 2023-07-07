Welche Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern die besten Chancen, beruflich aufzusteigen? Dieser Frage ging die Ratingagentur Servicevalue nach. Wir stellen die fünf Versicherer mit den besten Karrierechancen vor.

Das Kölner Analysehaus Servicevalue hat zusammen mit dem Finanzmagazin Euro rund 493.000 Bürgern zu Karrierechancen bei 3.866 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen befragt. „Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen zu, dass dieses Unternehmen seinen Mitarbeitern optimale Perspektiven bietet und damit auch eine echte Chance auf Karriere im Sinne eines beruflichen Aufstiegs?", so lautete die Frage.

Je niedriger der Mittelwert, desto besser

Ihre Antworten gaben die Studienteilnehmer anhand einer fünfstufigen Antwortskala an. Daraus errechneten die Forscher für jedes Unternehmen einen ungewichteten Mittelwert gebildet, der über die Positionierung im Ranking entscheidet. Dabei gilt: Je niedriger der Wert, desto positiver das Urteil.

Liegt der Mittelwert einer Firma niedriger und ist also besser als der Gesamtmittelwert, bekommt das Unternehmen die Wertung „hoch (Top)“ zugeschrieben. Unternehmen, die auch innerhalb dieser Gruppe überdurchschnittlich gut abschneiden, erhalten die Auszeichnung „Sehr hoch (Beste)“.

Welche fünf Versicherer besonders gut abgeschnitten haben, erfährst du in unserer Bildstrecke.

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Platz 5: Ergo 1 / 5 Ergo-Gebäude in Düsseldorf. Bildquelle: Ergo